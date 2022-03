Leonel: la gente me dice que no puede ni comer pan con chocolate

Para el presidente de la Fuerza del Pueblo (FP) y exmandatario del país, Leonel Fernández, el costo de la vida en la República Dominicana está demasiado elevado y "no lo aguanta nadie", lo que entiende que hace la situación insostenible.

Al encabezar este domingo un acto en San Pedro de Macorís, el político aseguró que la angustia del pueblo es tal que la gente se le acerca para decirle que no puede comer pan con chocolate por su precio.

"Tanto aquí en San Pedro, como en toda la República estamos preocupados, legítimamente preocupados, por el alto costo de la vida. La gente se me acerca angustiada, la gente se me acerca sin esperanza, diciéndome, mire compañero, esto ha llegado a un nivel tal que ya en nuestro hogar no podemos comer pan con chocolate", contó Fernández de acuerdo a una nota de prensa.

Continuó su relato diciendo, "yo me imagino, a ese nivel hemos llegado, sí, a cambiar el pan con chocolate a pan con agua, y eso no se puede tolerar en la República Dominicana, y no se puede tolerar porque eso no lo aguanta nadie".

La nota afirma que la frase de "no lo aguanta nadie" se convirtió en estribillo que corearon los presentes con el nombre de algunos productos de la canasta familiar.

. "Que suba el precio del arroz, no lo aguanta nadie; el precio de la carne, no lo aguanta nadie; el precio de los pollos, no lo aguanta nadie; el precio de los huevos, no lo aguanta nadie; el precio del aceite, no lo aguanta nadie; el precio del bacalao, no lo aguanta nadie, el precio del arenque, no lo aguanta nadie; el precio del transporte, no lo aguanta nadie; pero para resolverlo La Fuerza del Pueblo", concluyó el presidente de este partido.

Juramentados

De acuerdo a la nota de prensa, la lista de dirigentes que abandonan otras organizaciones y pasan a la Fuerza del Pueblo la encabezan los excandidatos a alcalde por San Pedro de Macorís y Guayacanes, Melvin Matos y Gabriela Balaguer, respectivamente.

“De igual manera, tomaron juramento la excandidata a diputada, Yajaira Anglada; el exdirigente perremeísta Domingo Esteban Víctor Pol, junto a Delfío Eusebio, Nicolas Fermín, y con ellos, cientos de dirigentes”, dice el documento.