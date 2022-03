Congresistas creen Fondo de Desempleo podría complicar aprobación reforma integral Seguridad Social

Los diputados de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y de la Fuerza del Pueblo (FP), Eddy Montás y Omar Fernández, respectivamente, consideraron este lunes que la propuesta del Gobierno de crear un fondo de desempleo complicaría la aprobación de la reforma integral al Sistema de la Seguridad Social.

Se trata de una propuesta presentada por el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, en la mesa temática de la Seguridad Social que desarrolla el Consejo Económico y Social (CES) como parte del Diálogo por las Reformas.

Los miembros de la comisión bicameral, que estudia ese tema, destacaron que es importante que se socialicen esa propuesta con los congresistas que tienen un año estudiando la pieza. Cuestionaron que el Gobierno no haya determinado en su propuesta de dónde se sacarían esos fondos y qué institución los controlaría. También, temen que con eso se busque eliminar la conquista de la cesantía.

Montás considera que no tiene sentido lo que el Gobierno está proponiendo, porque es solo un planteamiento que no establece la forma cómo se aplicaría y le da la impresión de que al presentar una nueva propuesta el Gobierno demuestra que no le interesa lograr una reforma integral de esa ley.

“Son tácticas dilatorias. Al final lo que parecer ser es que no hay interés real por modificar la ley, porque cada vez introducen nuevos ingredientes, que se atrasa, que las discusiones se llevan a otro escenario, la aprobación de esa importante ley se retrasa. Es probable que el interés sea coincidir con el sector privado en el sentido de eliminar la cesantía”, expresó.

Consideró que hay que tomar como ejemplo la falta de “legitimidad social” que tienen las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP),porque la ciudadanía no cree que sus fondos están bien administrados.

En tanto que el diputado Omar Fernández, de la Fuerza del Pueblo, cree “que no solamente hace el proceso de aprobación de la ley más complejo, sino que además lo hace más preocupante”.

Se refirió a la cesantía y cuestionó que se busque eliminar esa conquista de los trabajadores.

“Como crear un fondo de desempleo abre la posibilidad del debate de que una cosa sea sustituida por la otra, o sea que la cesantía sea sustituida por un fondo de desempleo, es algo realmente peligroso”, analizó.

También, dijo que los derechos no son regresivos sino progresivos y que esas pretensiones que podrían estar ocultas son peligrosas y jamás deberían estar sobre la mesa del debate.

“Esa es una conquista que no debe tocarse en lo absoluto”, reflexionó.

Fernández dijo que, aunque constitucionalmente es competencia del Consejo Económico y Social abordar ese tema, considera que es a la comisión bicameral, que él integra, la que más deberían tomar en cuenta en las discusiones sobre esos temas.

“Lo lógico y lo prudente es que se nos incluya y se lleve esa propuesta a la comisión bicameral que está discutiendo la Seguridad Social”, precisó.

Mientras que Agustín Burgos, presidente de la comisión bicameral que estudia la Ley 87-01, reveló que la creación del fondo de desempleo está incluida en la ley actual, aunque nunca fue aplicado. Se opone a que a los trabajadores se les quiten los derechos adquiridos como la cesantía.

Favoreció que para obtener los recursos económicos a fin de crear el fondo se establezca que los empleadores aporten la mayor parte y el resto, los empleados.

“Yo estaría de acuerdo con la creación de ese fondo de desempleo siempre y cuando los derechos adquiridos de los empleados no se pierdan…”, expresó en referencia a la cesantía.

Dijo que si se establece un fondo que sirva como seguro en caso de un trabajador pierda su trabajo, pero no se contemple que se le entreguen sus prestaciones al ser desvinculado entonces se estarían perdiendo las conquistas alcanzadas.

Consideró que cualquier consenso que se logre en el CES sobre el tema deberá ser enviada al Congreso Nacional para su aprobación.

Recordó que los principales partidos representados en el Congreso Nacional están participando en el Diálogo de las Reformas que impulsa el Gobierno.

Aunque la comisión bicameral tiene alrededor de un año estudiando una reforma integral de la Seguridad Social el diputado perremeísta aseguró que los congresistas no tendrían inconvenientes que se arriben a consensos en el escenario del CES siempre y cuando sean en beneficio de los trabajadores.

“Nosotros lo vamos a analizar y el Congreso tendrá la última palabra. No estamos perdiendo el tiempo. Estamos conscientes y claros de lo que necesita el pueblo dominicano, en términos de la modificación de la ley 87-01”, reflexionó.