Senadores del PRM se reunieron con Luis Abinader para tratar comunicación con funcionarios

l Senado son además de Ginnette Bournigal, Santiago Zorrilla, Alexis Victoria Yeb. Lía Díaz, Franklin Romero y Ricardo de los Santos.

El bloque de senadores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se reunió la noche de este miércoles con el presidente Luis Abinader, en el Palacio Nacional, para tratar, entre otras cosas, la comunicación con los funcionarios del Gobierno y la escogencia del presidente del Senado.

La información fue confirmada por la senadora por Puerto Plata, Ginette Bournigal, quien destacó que es rutinario que los senadores sostengan reuniones con el mandatario cada cierto tiempo.

"En el caso de los ministros queremos que ellos bajen un poco de su pedestal, que bajen a las provincias y si van a las provincias nos llamen tanto a los senadores y los diputados en conjunto, porque se puede hacer un trabajo más fructífero", analizó.

Dijo que recientemente le hizo un llamado al ministro de Trabajo para que tome en cuenta varias provincias, incluyendo la suya, y que con el ministro de Agricultura se encontró y le pidió que vaya a Puerto Plata para concretizar un encuentro con ella y trabajar juntos “a fin de lograr mejores resultados en las acciones gubernamentales a tomar”.

Reveló que está dispuesta a reunirse con los funcionarios a cualquier hora para resolver cualquier situación provincial, pero "no le escribo a los ministros porque no me contestan".

Dijo que ella tiene la ventaja de tener el respaldo del ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, que es oriundo de la provincia que representa, pero otros no tienen la misma suerte de contar con ministros asequibles.

Precisó que los miembros del partido oficial tienen que trabajar unidos para llevar ese mensaje hacia la ciudadanía y que se obtengan mejores resultados.

Escogencia de un perremeísta en Presidencia del Senado

La senadora dijo que, durante el encuentro, al que participó el presidente del Senado, Eduardo Estrella, quien también es aliado del partido de Gobierno a través de la organización Dominicanos por el Cambio (DXC), algunos senadores perremeístas hablaron de su interés de que el próximo en ocupar la presidencia de la cámara alta sea del PRM.

"Todo el mundo sabe, eso no es nada raro, que nosotros también quisiéramos tener la presidencia del Senado que sea del PRM", reflexionó, al tiempo que indicó que no tienen nada en contra de Estrella porque es su amigo.

Consideró que el encuentro fue fructífero y que ese tema de la Presidencia del Senado fue abordado de forma muy ligera.

Expresó que la escogencia del presidente o presidenta del Senado tiene que manejarse de forma interna y que no debe generar ningún conflicto.

Los cinco senadores que han expresado sus aspiraciones para presidir el Senado son además de Ginnette Bournigal, Santiago Zorrilla, Alexis Victoria Yeb. Lía Díaz, Franklin Romero y Ricardo de los Santos.