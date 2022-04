Legisladores califican de atinada la decisión de la JCE de depositar modificación de las leyes electorales

Legisladores de las distintas bancadas de los partidos políticos manifestaron su apoyo a la iniciativa de los miembros de la Junta Central Electoral de depositar en el Congreso Nacional los proyectos de modificación de las leyes que rigen el sistema electoral del país.

Este pasado martes el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, en compañía de los demás miembros del pleno, depositó ante el Senado de la República la modificación de le Ley 33-18 de Partidos Agrupaciones y Movimientos Políticos y 15-19 Orgánica de Régimen Electoral para que las mismas sean estudiadas por los congresistas.

Luego de conocerse la información, los delegados de los partidos ante ese organismo electoral catalogaron de "sorpresivo" ese accionar debido a que en estos momentos se llevan a cabo las reuniones de la mesa que coordina el Consejo Económico y Social (CES) en el marco del Diálogo por las Reformas.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/06/un-par-de-hombres-sentados-en-una-mesa-0abc1756.jpeg Diputado del partido Alianza País, José Horacio Rodríguez. (FOTO: DIARIO LIBRE)

En ese tenor, el diputado del partido Alianza País, José Horacio Rodríguez, indicó que el depósito de esos proyectos es lo indicado ya que el país está a la espera de una reforma electoral que incluya la necesidad de abaratar el costo de las campañas políticas porque las mismas son muy costosas.

"Mientras las campañas políticas sigan siendo tan costosas en nuestro país no tendremos la representación política que el pueblo anhela porque las personas bien preparadas, formadas y jóvenes que no tiene acceso a decenas de millones de pesos no podrán competir en condiciones de igualdad", explicó el legislador.

Rodríguez manifestó que, pese a que se lleva a cabo el diálogo en el CES, la mayoría de los partidos le han hecho un plantón a la JCE al no asistir a la reunión pautada para la pasada semana y, a su parecer, el depósito de estos proyectos es la respuesta de los miembros del pleno.

Indicó que la JCE tiene facultad para iniciativas de ley, lo cual está incluido en la Constitución de la República.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/06/un-hombre-con-lentes-y-un-celular-en-la-mano-1a6e7996.jpeg Senador de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez. (FOTO: DIARIO LIBRE)

Con el diputado coincidió el senador de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, quien catalogó de correcto lo hecho por la JCE, ya que es en el Congreso Nacional que se aprueban o no las leyes.

Dijo que la contienda electoral está próxima, por lo cual la actualización de esas piezas legislativas se debe realizar para que puedan entrar en vigencia antes de que entre el proceso electoral de lleno.

"La JCE ha hecho lo correcto de traer al Congreso, donde están representados los partidos políticos, y aquí discutir esas iniciativas de leyes. Hay tiempo y debemos hacerlo", sostuvo Sánchez.

Los legisladores destacaron que esas normativas de ley deben ser modificadas ya que a una de ellas, específicamente, la 33-18 de Partidos Agrupaciones y Movimientos Políticos, el Tribunal Constitucional le ha anulado varios de sus artículos.

Mientras que los diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Luis Henríquez y Yennry Acosta, señalaron que la vía ideal para formar un consenso entre los partidos en lo concerniente a las leyes electorales es el Congreso Nacional, ya que está representado por todos los partidos políticos.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/06/un-hombre-con-un-micrófono-en-la-mano-5d5f0df6.jpeg Diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Luis Henríquez . (FOTO: DIARIO LIBRE)

Henríquez indicó que en el Congreso es que está el liderazgo político, donde se producen las leyes y donde se generan las discusiones sobre ellas.

Dijo que espera no suceda en esta ocasión lo mismo que con la ley de partidos, donde se pasaron meses y meses discutiéndola para eliminar el transfuguismo y luego un tribunal "desconoció el espíritu del legislador" y destacó que para muestra de ello es lo que está sucediendo en los partidos, que sus dirigentes se van a otras organizaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/06/un-grupo-de-personas-en-una-reunión-4974f49c.jpeg Diputado del PLD Yenrry Acosta. (FOTO: DIARIO LIBRE)

Mientras que Yenrry Acosta, ve como como atinada que se haga la modificación de esas leyes y destacó que uno de los puntos que no debe quedarse fuera de los cambios a las normativas, es el tema que trata lo relacionado al transfuguismo, acción que según indicó, perjudicó de manera directa al PLD, luego de las pasadas elecciones.

El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Bertico Santana Suriel, dijo que la JCE tiene facultad para someter proyectos de ley ante el Congreso y ese es el espacio en el cual se deben debatir esas leyes.

Eddy Olivares apoya la iniciativa

De su lado el dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eddy Olivares, calificó de atinada la decisión de la JCE de depositar en el Senado los proyectos de modificación de las leyes Electoral y de Partidos, en virtud de su derecho a iniciativa legislativa.

Olivares, exmiembro de la JCE, señaló que los miembros del pleno deben concentrarse en el montaje de las elecciones, por lo cual es lo indicado dejar en manos de los legisladores la discusión de esas leyes en lo adelante.

