Presidente de la JCE descarta se pueda aprobar un código electoral

Román Jáquez Liranzo, presidente de la Junta Central Electoral (JCE), descartó este miércoles la posibilidad de que se pueda aprobar un código electoral que reúna las leyes 15-19, Orgánica de Régimen Electoral y la 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

El presidente de ese organismo señaló que un código electoral no es posible en el país debido a la "naturaleza y extensión" del mismo, y que ya se ha intentado hacer con otras propuestas, pero se han estancado por "disparidades, a veces ridículas".

"Quiero hacer un llamado cívico a todas las fuerzas políticas, a que nos avoquemos a aprobar a la mayor brevedad posible las reformas a las leyes orgánicas de régimen electoral y de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, descartando la posibilidad de un código electoral que, por su naturaleza y extensión, como han hecho las propuestas de otros códigos, las propuestas de reforma, se han estancado por disparidades a veces ridículas", dijo el funcionario.

Destacó la imperiosidad de que se produzca una reforma electoral, que sea oportuna para fortalecer la democracia de la República Dominicana, ya que si se realiza a destiempo generaría "traumas y dificultades que afectaría el proceso electoral".

El funcionario señaló que las modificaciones de las leyes 15-19 y 33-18 que sometió al Congreso Nacional no colide con el diálogo que se está llevando a cabo en una de las mesas que coordina el Consejo Económico y Social (CES) y del cual la JCE es parte.

"La democracia no se hace sola, se trata de un esfuerzo de ciudadanía. Las elecciones no se organizan solas; tiene tres protagonistas totales; los partidos políticos, los órganos electorales y el soberano, el pueblo y queremos reiterar que los partidos políticos son la espina dorsal que la mueve. Sin ellos no hay democracia", destacó Liranzo.

El presidente de la JCE se expresó en esos términos durante la misa por la conmemoración de los 99 años de creación de ese organismo electoral.

Asimismo, Jáquez Liranzo destacó que la democracia del país enfrenta un sinnúmero de desafíos, por lo cual la institución que representa ha identificado un conjunto de áreas y aspectos que deben ser fortalecidos.

Señaló que como parte de sus acciones para modernizar la institución se sometió una modificación de la Ley Núm. 659-44 Sobre Actos del Estado Civil, con el objetivo de que el país tenga un registro civil moderno y digital con el cual se abandone la vieja práctica de "los libros manuscritos que traen consigo errores humanos", con los cuales es la ciudadanía quien termina perdiendo.

El presidente del pleno detalló una serie de logros que se han realizado bajo su gestión dentro de los que destacó la creación de nuevas Oficialías del Estado Civil, delegaciones y centros de servicios tanto en la República Dominicana, como en otros países.

"Vamos fortaleciéndonos, ya tenemos 169 oficialías, 66 delegaciones, 178 centros de cedulación y tres centros de extranjería", destacó Jáquez Liranzo.

Reveló que en los próximos días la JCE estará dando a conocer los nombres de las personas que integrarán un total de 58 juntas electorales.

Los 99 años de creación de la JCE se conmemoraron con una eucaristía en la Catedral Primada de América.

La misa fue oficiada por monseñor Francisco Ozoria Acosta, arzobispo metropolitano de Santo Domingo, quien destacó la labor realizada por ese organismo electoral desde su creación el 12 de abril de 1923.

La celebración del aniversario de la JCE estuvo encabezada por el presidente de ese organismo, Román Jáquez Liranzo, y los miembros del pleno, Rafael Armando Vallejo Santelises, Dolores Altagracia Fernández, Patricia Lorenzo Paniagua y Samir Rafael Chami Isa.