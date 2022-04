Trans van al Congreso a demandar que por ley se les garantice sus derechos

Un grupo de mujeres trans se apostaron este jueves frente a la sede del Congreso Nacional para exigir que en ese poder tomen en cuenta por ley garantizarles sus derechos ciudadanos para que sea tratadas de forma igualitaria, con acceso a empleos dignos, entre otros.

Shakira Reyes, Chanel Martínez, Thalía Almendares y “Chantel” cuestionaron que los congresistas las busquen en tiempos de campaña electoral y que luego se olviden de ese segmento de la población al momento de legislar.

Además, de pedir de que en el proyecto de ley de Código Penal sean agregadas las palabras "orientación o preferencia sexual" en el artículo 185 sobre discriminación, un grupo de personas transexuales exige ante al Congreso Nacional en el día de hoy que sea aprobada una ley de identidad de género.

“Estamos aquí exigiendo el respeto y queremos una ley de identidad de género para las mujeres trans”, explicó Almendares, directora ejecutiva de Trans Unidas Dominicana.

En tanto que, Shakira Reyes dijo que “Queremos la ley de identidad de género y queremos una ley que respalde nuestro trabajo y un empleo digno para nosotras que no sea solamente vía el trabajo sexual, que es la única opción que tenemos actualmente porque el Estado no garantiza un trabajo para nosotras. Lo que tenemos que hacer es el trabajo sexual y ahí lo que hacen es que se nos asesinan, caemos presas, con enfermedades de transmisión sexual y todo lo demás”.

Mientras que una trans, solo identificada como Chantel, dijo que tiene dos diputados amigos: Manuel Morales y Carlos Sánchez, a los que pidió demostrar con hechos su respaldo a esa comunidad.

“Tengo dos compañeros ahí dentro que son diputados: Emmanuel Morales, tú sabes que te quiero, te adoro y te aprecio. Demuestra tu amistad hacia mí no solo hacia mí, sino a mi comunidad que la necesitamos bastante y también mi otro amigo que está ahí dentro que también es diputado, Carlos Sánchez. Por favor, Carlos es tiempo de que tú demuestres que eres amigo, no solamente de la persona que no eligió ser como es sino también por toda mi comunidad”.

Chantel dijo que merecen respeto y calidad de vida como seres humanos que son, que aportan mucho al país y pagan sus impuestos.

Según reza una pancarta que portan "desde el 2005 hasta el 2022 más de 1,600 mujeres cisgenero y trans han perdido la vida por sus parejas o exparejas".

También, destaca que el Código Penal debe penalizar cualquier tipo de violación sexual y que la falta de una identidad de género en el Código Penal es un motivo de discriminación para muchas mujeres trans.

"Desde Trans Unidas Dominicana exigimos al Estado dominicano una mejor calidad de vida para las mujeres trans e igualdad de derechos como seres humanos que somos", expresa uno los bajantes que mostraron.