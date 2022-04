Regidores desmienten alcalde de Higüey sobre ejecución de las obras

Regidores del ayuntamiento de Higüey desmintieron al alcalde, Rafael Barón Duluc (Cholitín), quien durante su rendición de cuentas ayer dijo que 60 de las 62 obras del presupuesto participativo se habían ejecutado.

Además, agregó que para ese renglón se aprobó y se destinó un monto de RD$61,022,744 con los cuales se han completado casi la totalidad de las obras, donde de tal cifra se han erogado RD$58,659,955.59, lo que significa un cumplimiento de un 96 % del total presupuestado en esa área.

En base a esto, la regidora Yamell Martínez manifestó que el alcalde dijo que se ha cumplido a totalidad con las obras del presupuesto participativo, pero no es así, faltan.

"Él dice que son 60 obras que se han realizado de las 61 que fueron aprobadas, no es verdad que solo falta una obra por realizar, hay más de 15 obras que están inconclusas del presupuesto participativo anterior", señaló.

Detalló que otra cosa que él dijo es que los munícipes de Higüey viven en una sociedad organizada y limpia, cosa que no es cierto, ya que, según afirma, tienen un amplio déficit con los vertederos improvisados y las recogidas de basuras.

"Igual situación es el caos que se tiene en el centro de la ciudad por la falta de parqueos y el caos del tránsito en la ciudad, entonces, yo por un momento me confundí, pensando que estábamos viviendo en el pueblo de las maravillas", expresó.

Dijo que han avanzado un poco, pero no a la altura que el alcalde se ha expresado y que lamenta decirle al pueblo que lo que él habló no es del todo cierto.

En tanto, el regidor Luis Alberto Vélez Rijo expuso que la rendición de cuentas se desmonta sola, pues, con solo decir que el presupuesto de este año 2022, que se elaboró en diciembre para ejecutarse de enero a diciembre, en cuanto las obras, no se ha ejecutado ni una infraestructura.

Asimismo, explicó que peor es, que de las obras que dejó la administración anterior, de Karina Aristy, hay 15 inconclusas, como es el desagüe pluvial de Barrio Lindo, el de la Pangola, obras que se estaban llevando a cabo en Naranjo de China se encuentran paralizadas.

"Si este señor no ha terminado las obras de la gestión anterior, después de dos años de administración y no han iniciado las de su propio presupuesto, no sé de qué está hablando", exteriorizó.

Reveló que solo se licitaron 20 de la 60 que habían quedado que se ejecutarían durante este 2022, pues, faltan 40 por licitar, están los recursos y deben iniciar, esa es la única realidad que hay.

Citó que cuando baja a los barrios no ve ese Higüey que Cholitín describió y que lo último que le faltó al alcalde decir es que se está construyendo el segundo nivel de la ciudad del municipio.