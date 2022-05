Guido no se va y Albuquerque dice no habrá división en el PRM

Los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ramón Alburquerque y Guido Gómez Mazara dejaron bien claro que no abandonarán ese partido y que continuarán "dando la batalla" en las filas de esa organización.

En ese sentido, Albuquerque exhortó a las personas a dejar de presagiar la división de esa organización ya que los miembros de la misma saben reclamar porque son democráticos.

El comentario realizado por Albuquerque sale a la luz después que, a través de las redes sociales se comentara de una posible división a lo interno del partido de Gobierno, luego de que se escogiera el método de convención de delegados para elegir las autoridades del PRM y no abierta como pedían algunos dirigentes perremeístas.

Las alarmas de una posible división se encendieron aún más cuando se dio a conocer la información de que Guido Gómez Mazara no postuló su terna para competir con el actual presidente del PRM, José Ignacio Paliza en la convención del 15 de mayo.

“Que nadie vaticine división en el PRM, sabemos reclamar dentro, si los demás son demócratas, lo somos mucho más”, posteó en su red social de Twitter Albuquerque.

De igual forma el dirigente cuestionó a sus compañeros de partido que hoy ocupan cargos internos que fueron ganados a través del voto popular de los militantes del PRM.

“¿Qué actitud tomarán los compañeros del PRM con sus campañas a cargos internos ganadas por el voto popular ahora excluido, y la militancia totalmente impedida de votar? ¿Aplaudirán a sus verdugos o los rechazarán para siempre?”, sostuvo.

Guido tampoco se va

Otro que acalló los rumores de su salida del PRM fue Guido Gómez Mazara, quien negó que abandonará esa organización y, en cambio, informó que iba a optar por ser el candidato presidencial del partido de gobierno en el próximo torneo electoral.

"Queridos compañeros del PRM, escúchenlo bien, no me voy, seguiré dando la batalla porque mi naturaleza es defender a los de abajo con entereza, es el escenario donde me siento como pez en el agua y tengo una identidad con los excluidos", señaló.

Mazara manifestó que la ciudadanía necesita de una persona que tenga un mayor criterio de cercanía y que sus actuaciones desde la esfera pública o desde el partido no sean sinónimos de andar hipotecados con "grupos económicos que tienen como objetivo privatizar los partidos políticos y las acciones públicas".

Este dejó bien en claro que la política no debe ser nada personal y que él y el presidente Luis Abinader han hablado en varias ocasiones y que ambos tienen ideas diferentes.

"Un político tiene que construir su legitimidad por el voto en primer grado de los miembros del partido y después en la sociedad dominicana. No tengo ningún problema de competir con el hoy presidente de la República, compañero Luis Abinader y cualquier otro compañero", destacó.

Manifestó que tras el fallo del Tribunal Superior Electoral (TSE), en el cual participó como accionante voluntario, la acción principal recae en Alberto Tavares, quien según explicó Gómez Mazara, ahora llevará irá al Tribunal Constitucional.

Aseguró que pese a no participar como accionante, el proceso continuará formalmente contra la convención del PRM en la Alta Corte.

Dijo que no es parte de sus valores el apostar al fracaso del PRM, por lo cual trabajará dentro de los próximos seis meses en lo que definió como “encuentros ciudadanos” que realizará en los patios, callejones, municipios y con la diáspora.

El dirigente del partido de Gobierno explicó que bajo la consigna “nuevas mestas nos esperan”, tiene previsto acercarse a los estudiantes, comerciantes y demás sectores que quieran ser escuchados.