Leonardo Grisanty se juramenta en la FP y proclama que "Leonel es sinónimo de progreso"

El dirigente político Leonardo Grisanty se juramentó este jueves como miembro del partido Fuerza del Pueblo (FP), luego de que ayer anunciara su renuncia del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), del cual era miembro de su Comité Central.

Durante el acto de juramentación, Grisanty manifestó que “el expresidente Leonel Fernández es la mano experta, preparada y probada, para llevar a puerto seguro los destinos de la República Dominicana”.

"Hoy me sumo al Partido la Fuerza del Pueblo, no vengo solo presidente, vengo con cientos y cientos de jóvenes y ya no tan jóvenes a aportar. Vengo a sumar voluntades para trabajar por un mejor futuro para las presentes y futuras generaciones" Leonardo Grisanty Político “

“Es por eso que Leonel es sinónimo de progreso, estabilidad, modernidad, juventud, creación de empleos, apoyo a las mujeres, tecnología, educación, crecimiento, relaciones internacionales, túneles, elevados, metro… y si continúo no acabaría en horas”, manifestó el joven político.

Según recoge una nota de prensa, Grisanty declaró que el país necesita de un estadista que sepa cómo garantizar las cosas necesarias que demanda la población en estos momentos en que el mundo está pasando por una crisis económica, política y social. Agregó que esa persona es el expresidente Leonel Fernández.

Hasta ayer, Grisanty fue un acérrimo defensor de las ejecutorias del expresidente de la República, Danilo Medina. Se desempeñó en los dos períodos del oriundo de Arroyo Cano en la Dirección General de Comunicación (Dicom) de la Presidencia. También fue director de gestión y durante su labor defendía a capa y espada cada acción tomada por el exmandatario Medina.

Este miércoles anunció su salida de la organización morada, según él, “para tener un futuro más prometedor" para el país y la gente.