Si crean provincia elegirían sus autoridades en el 2024

Si en el Congreso Nacional logra aprobarse un proyecto de ley que crearía la provincia Matías Ramón Mella sus autoridades congresionales y municipales serían escogidas a partir del año 2024.

En tanto que, los ministerios e instituciones públicas instalarían sus oficinas en sus municipios, según consigna la iniciativa que ya cuenta con un informe favorable apoyado por los partidos Revolucionario Moderno (PRM), de la Liberación Dominicana, Fuerza del Pueblo (FP) y Reformista Social Cristiano (PRSC).

Se trata de una pieza presentada el pasado 13 de abril del año 2021 por el diputado perremeista César Santiago Rutinel Domínguez (Tonty) y remitida a la Comisión Permanente de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados el pasado 24 de agosto de 2021.

El proyecto de ley cuenta con un informe favorable, que tiene varias modificaciones, rendido por la comisión que preside el diputado peledeista Plutarco Pérez. Dicho informe fue firmado por sus 15 miembros entre los cuales ocho son del Partido Revolucionario Moderno (PRM), cinco del Partido de la Liberación Dominicana, uno de la Fuerza del Pueblo (FP) y uno del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).

El artículo 10 del proyecto de ley establece que las autoridades legislativas y municipales de la provincia Santo Domingo conservan su estatus de elección para el periodo 2020-2024.

En tanto que el párrafo de ese artículo consigna que las autoridades electivas de la provincia Matías Ramón Mella sean escogidas a partir de las elecciones del año 2024.

Asimismo, la designación del gobernador civil de esa nueva demarcación sería realizada por el presidente de la República conforme a lo que establece el artículo 198 de la Constitución.

En tanto que, el artículo 7 establece que los ministerios como el de Deportes y Recreación, de Salud Pública y Asistencia Social; de Educación, de Agricultura, de Obras Públicas y Comunicaciones; las direcciones generales de Pasaportes y de Migración, así como otros ministerios e instituciones sectoriales que rigen la administración pública instalaran sus oficinas en cualquiera de los municipios, según sea conveniente para garantizar la mejor operatividad y calidad del servicio a la ciudadanía.

Podrán instalar sus oficinas en esa demarcación la Junta Central Electoral (JCE) y el Poder Judicial. El proyecto de ley está pendiente de ser conocido en la Cámara de Diputados y en el Senado.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/01/mapa-provincia-ramon-matias-mella-01-7b0fcc5e.jpg

Municipios y límites geográficos

Según el proyecto de ley el municipio cabecera de la provincia Matías Ramón Mella será Santo Domingo Oeste, donde la gobernación provincial tendrá asiento.

Mientras que en el artículo 4, la nueva demarcación estará conformada, además de Santo Domingo Oeste, por los municipios Santo Domingo Norte, Los Alcarrizos y Pedro Brand, con sus distritos municipales. En tanto, que los límites de esa provincia serían al norte, provincia Monte Plata; al sur, pel Distrito Nacional y el Mar Caribe; al Este, río Ozama y al Oeste, provincia San Cristóbal.

Mientras que los límites de la provincia Santo Domingo serían: al norte, provincia Monte Plata; al sur, el mar Caribe; al Este, provincia San Pedro de Macorís y al oeste, río Ozama.

El proyecto de ley modificaría las leyes No. 163-01, que crea la provincia Santo Domingo y modifica la ley No. 5220 sobre división territorial del país. Además, reformaría la ley No. 64-05, que elevó a la categoría de municipios a Los Alcarrizos y Pedro Brand.

Descargas Archivo Sin Nombre En SACS