Oposición asegura que al Gobierno se "le ha salido de las manos" el tema de la delincuencia

Representantes de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD) aseguraron este miércoles que al Gobierno que encabeza Luis Abinader se les ha salido de la mano el tema de la delincuencia.

Charlie Mariotti, Tommy Galán, Miguel Vargas Maldonado y Janet Camilo aseguraron que las autoridades no saben qué hacer para combatir la delincuencia que azota a la población.

En ese sentido, el secretario general del PLD, Charlie Mariotti, indicó que el sentimiento que hay en la ciudadanía es de pavor y temor, ya que la República Dominicana se ha convertido en una sociedad acorralada y llena de miedo.

Indicó que sumado a la delincuencia está la incertidumbre y sequía económica al igual que un "Gobierno que dice que el pollo está a RD$50, pero es la media libra; que la energía está bien, pero hay apagones".

"El Gobierno anda con una narrativa y el país anda con una realidad; el relato y la realidad totalmente divorciados y el ministro de Interior y Policía (Chú Vázquez) pregonando una paz que él parece que está en el espacio, donde hay un silencio y una paz extraordinaria", sostuvo Mariotti.

Aseguró que el ministro de Interior y Policía ha "sufrido demasiado con los dardos y las flechas que la ciudadanía" le ha lanzado por estar acorralada con el tema de la delincuencia.

"Como es una persona que le tengo afecto (Chú Vázquez), creo que él no merece más maltrato", sostuvo el dirigente peledeísta.

Mientras que Tommy Galán indicó que el Gobierno está improvisando y que no posee un plan que vaya en beneficio de la población, ya que hasta ahora las ideas que ha planteado no arrojan logros a través de los indicadores de la delincuencia.

Dijo que en el país nunca antes se había visto una delincuencia tan creciente y sin antecedentes con modalidades que nunca se habían visto donde no se respetan sectores ni zonas y andan de forma grupal.

"Si eso se ve es indudable que es primero por una ausencia de políticas públicas y segundo por un Gobierno entrampado, porque no sabe lo qué va hacer y de qué manera va a atacar la delincuencia y se habla de una reforma que aparentemente es parte de una publicidad engañosa", dijo Galán.

Sostuvo que el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) es uno que se "caracteriza por su publicidad engañosa y que el país no puede ser gobernado pretendiendo engañar a la población".

Al referirse al plan "Mi País Seguro", que se implementa desde el Ministerio de Interior y Policía para controlar los actos delictivos en el país, sostuvo que el mismo no es más que "allante y movimiento".

De su lado, el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, dijo que el Gobierno ha sido incapaz al solucionar los problemas delictivos de la República Dominicana, por lo cual reiteró el apoyo de ese partido para crear iniciativas que vayan en procura de los temas que más afectan a la población.

Vargas Maldonado manifestó que las expectativas de promesas del Gobierno han sido insatisfechas y que hay una gran descontento e insatisfacciones por parte de la población en general y los mismos dirigentes del partido.

"Hay grandes frustraciones por parte de los propios dirigentes del partido de Gobierno y mucho más de una sociedad que le vendieron un cambio sin tener proyecto de cambio", explicó Maldonado.

Asimismo, Janet Camilo destacó que la delincuencia ha sido un tema que el Gobierno no ha sabido manejar y que cada día los dominicanos tienen más miedo de salir a las calles ante un posible intento de atraco.

Aseguró que hoy en día se tiene que andar con el celular escondido y hay que "agarrar bien la cartera" para evitar que los delincuentes se las lleven.

"Aquí hemos dejado de utilizar prendas, el celular tenemos que andar con el escondido, no podemos andar con carteras, pero no en las calles caminando porque esas calles no son amigables para caminar, es en los vehículos que tenemos miedo de pararnos en un semáforo y que cualquier persona nos pueda violar nuestra seguridad", destacó Camilo.

Subrayó que la inseguridad está arropando al país y el Gobierno no implementa ninguna medida que pueda llevar "respirar de tranquilidad y confianza a la población".