Tommy Galán: “A Danilo Medina no lo van a detener amenazas”

El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Tommy Galán, aseguró este miércoles que existe mucha preocupación por la salida de Danilo Medina a las calles por lo cual ha salido nueva vez a la palestra la supuesta investigación que lleva a cabo el Ministerio Público contra del expresidente de la República.

El miembro del Comité Político del PLD indicó que por más amenazas que se hagan de investigaciones en contra del presidente del PLD, estas no lo detendrán en su trabajo de juramentaciones.

"Al PLD no lo va a detener amenazas, al presidente Danilo no lo van a detener amenazas y yo pienso que un Gobierno de dos años, donde ellos han investigado bastante no es para ponerse ahora a crear situaciones, sobretodo, coincidiendo con la salida y exposición pública que está teniendo el presidente Danilo Medina", destacó Galán.

Galán indicó que en términos profesionales nunca debió salir a relucir por parte de titulares del Ministerio Público que se está efectuado una investigación en torno a Medina, ya que al final "hay cosas que no tienen que estar anunciándose porque cuando se anuncian son parte posiblemente de una propaganda, de un manejo de manipulación de chantaje o extorsión".

Aseguró que el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, es un “buen instrumento de la judicialización de la política”, lo cual es parte del temor de que Danilo salga a las calles.

Recordó que este fin de semana Medina realizará otra gran juramentación en la provincia Monseñor Nouel, donde miles de personas serán parte del PLD.