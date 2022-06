“Mi papá estaba viviendo el mejor momento de su vida”, dice Orlando Jorge Villegas

El diputado Orlando Jorge Villegas, hijo del asesinado Orlando Jorge Mera, declaró este martes que su padre estaba viviendo como ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales “el mejor momento de su vida”.

Jorge Villegas, que tomó una palabra durante la misa de cuerpo presente celebrada en la capilla San Rafael del Palacio Nacional, dijo que su padre había acogido ese ministerio “como si hubiese nacido ahí” porque se había “entregado en tiempo y alma a su gestión pública”.

Jorge Villegas agradeció “las muestras de solidaridad y el afecto que hemos recibido en el momento más difícil de nuestras vidas la partida a destiempo de nuestro padre Orlando Jorge Mera. Han sido muchos los mensajes, las llamadas, y todas han resaltado la extraordinaria persona que fue en vida y lo entregó todo por su país”.

El joven Jorge Villegas narró que “hace aproximadamente 11 o 12 años yo retornaba de Brasil y le preguntaba: ‘¿Qué tú haces en la política? Y él me dijo yo he aprendido a servir al país y aún en momentos difíciles ahí voy a estar ahí’. Y aun en los momentos más difíciles de su carrera política siempre mostraba su sencillez, optimismo y esas buenas vibras, que siempre demostraba su capacidad de resiliencia, su empatía y como mencionó el señor presidente esa capacidad de buscar consenso aun en los momentos más difíciles. A veces le decía, tú no te cansas, tu no coges un pique un día y siempre con esa paciencia me decía: No, esa no es mi naturaleza”.

Orlando Jorge Villegas procuró al presidente continuar “ese legado de paz y conciliación y entrega de (mi padre) esté presente en nuestro Gobierno, que él formó parte y fue parte también de su construcción”.