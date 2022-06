Abel Martínez dice jóvenes no pueden tener futuro si no se les da oportunidades

El aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana(PLD) y alcalde de Santiago, Abel Martínez, aseguró este lunes que la juventud merece y necesita que se pongan en sus zapatos para conocer su sentir y necesidades.

Destacó que la ausencia de oportunidades y la falta de implementación de políticas públicas incluyentes dirigidas a este "importante segmento de la población" se ve reflejada día a día, en la desesperanza que refleja una gran mayoría de ellos, quienes llevan el sentimiento amargo de entender que no tienen futuro y que su única alternativa es delinquir o vivir sumidos en vicios.

“Nuestros jóvenes siempre han tenido que escuchar que son el futuro; sin embargo, hay que traspasar esas palabras a la realidad con hechos", adujo.

Agregó que: "No podemos seguir permitiendo que la juventud que se esfuerza en prepararse, se les haga casi imposible obtener un empleo digno mientras termina sus estudios universitarios, ni que existan tantas limitaciones burocráticas para poder acceder al primer empleo una vez graduados”, aseguró Martínez

En ese sentido, dijo, además, que hay que eliminar las desigualdades y ser más justos con los que menos facilidades tienen para capacitarse.

El político señaló que desde siempre ha apostado a la juventud y aboga por la eliminación de la discriminación que padece y la falta de confianza que estigmatiza a los jóvenes, destacando que sus equipos de trabajo en todos los ámbitos, siempre se han destacado por estar compuestos por jóvenes comprometidos, convencido de que hay que garantizarles espacios de desarrollo desde el presente, para que exista futuro.

“Creo en la juventud que quiere salir adelante honradamente y estoy convencido de que desde el presente es que se construye el futuro, y en ese camino de lucha a favor de los mejores intereses del país, deben asumir un rol protagónico, porque son ustedes los que están llamados a ser parte de las transformaciones positivas que amerita la República Dominica"

Señaló que "para hacer esto posible hay que crear las oportunidades de capacitación, de empleo y de emprendimiento con planificación, para que esas oportunidades lleguen a todos por igual. Hay que conocer sus necesidades, saber lo que sienten y pueden ustedes estar seguros de que Abel Martínez no solo se identifica con la juventud, sino que, además, hace años que me he puesto en sus zapatos”, dijo.

El político se refirió al tema durante un acto de juramentación municipal de la Juventud con Abel que se realizó en el Teatro Dosa del municipio de La Vega.

A la actividad acudieron los altos dirigentes de la provincia, miembros del Comité Político, del Comité Central, presidentes de comités intermedios y de base, así como una gran representación de la sociedad.