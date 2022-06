Asjana hace su cierre de campaña y asegura es la mejor opción para la UASD

Bajo la consigna "por una UASD mejor, Asjana rector", se realizó el cierre de campaña del candidato a la rectoría por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Jorge Asjana David.

El aspirante señaló que los estudiantes de la autónoma quieren un "buen rector académico" y, en ese sentido, su propuesta de gestión está dirigida a actualizar los reglamentos de la universidad para modernizarlos acorde a la actualidad.

Aseguró que las de la "Gran Alianza" son “las mejores manos para dirigir la UASD en el próximo cuatrienio 2022-2026".

Sostuvo que en caso de resultar ganador en los comicios de este miércoles, la comunidad uasdiana puede esperar la continuidad de los trabajos que ha realizado la actual rectora de esa universidad, Emma Polanco.

"Nos corresponde dar por cerrada la campaña electoral, y alguno me dirá, ¿pero si cerramos la campaña, fue que ya ganamos? No, no hemos ganado; la campaña se cierra hoy y hoy inicia el momento más importante de todos los momentos de un proceso electoral, la consolidación y defensa del voto el próximo miércoles 15 de junio", sostuvo Asjana.

El cierre de campaña de Asjana se realizó en el Aula Magna, donde la actual rectora le reiteró su apoyo al candidato.

"No hay espacio para dudas, los resultados que hoy exhibimos son gratificantes, pues nos dicen con claridad que en el periodo 2022-2026 estas (su equipo de trabajo que aspiran a las vicerrectorías) serán las autoridades que van a dirigir la UASD", sostuvo.

Te puede interesar Jorge Asjana apuesta a elevar la calidad de las investigaciones en la UASD

Destacó que la sociedad dominicana tiene el derecho de conocer a las personas que aspiran a dirigir esa universidad y su "Gran Alianza Nacional Asjana Rector" reúne las características que se necesitan.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/13/christine-hakim-y-otro-con-traje-y-corbata-c5079a03.jpeg Candidato a rector por la UASD, Jorge Asjana. (FOTO: EDDY VITTINI/DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/13/un-grupo-de-personas-en-un-escenario-925f64bb.jpeg Emma Polanco reiteró su apoyo a la candidatura de Asjana (FOTO: EDDY VITTINI/DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/13/multitud-de-personas-2f5206ad.jpeg En el cierre de campaña participaron maestros y estudiantes. (FOTO: EDDY VITTINI/DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/13/matthias-zimmermann-y-otro-con-traje-y-corbata-719b20ee.jpeg En el cierre de campaña participaron maestros y estudiantes. (FOTO: EDDY VITTINI/DIARIO LIBRE)

Asjana dijo que el proyecto que encabeza dirigirá la UASD, porque es el que más se ha preparado para trabajar, no para ocupar cargos.

Dijo que las autoridades de la UASD se escogerán entre dos opciones, la que apuesta al "esquema clásico de reparto del botín ganado en la guerra electoral y la que destaca el desafío de contar con la voluntad y competencias necesarias para garantizar la construcción de la universidad".

Sostuvo que no es posible construir la universidad de hoy sin la vigorización de responsabilidad social universitaria, la cual a su parecer, no termina con que se gradúe una gran cantidad de profesionales, sino con ayudarlos a insertarse en el mundo profesional y laboral.