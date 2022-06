¿Por qué #NoMirePaTra es tendencia en Twitter?

Desde este domingo y aún este lunes el hashtag (etiqueta) #NoMirePaTra ha sido tendencia en la red social Twitter en República Dominicana.

“No Mire Pa Tra” fue una frase expresada varias veces por el presidente Luis Abinader en un discurso este domingo en el que llamó a los seguidores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) a salir a las calles a defender el Gobierno y a decirle a la gente que “no miren para atrás” en alusión al Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

El hashtag #NoMirePaTra ha sido utilizado tanto por seguidores del partido oficialista para defender la obra de gobierno de Abinader, como por quienes se identifican con la oposición para criticar las ejecutorias gubernamentales.

Uno de los usuarios que hizo publicaciones en Twitter utilizando el hashtag #NoMirePaTra fue la directora general de Supérate, Gloria Reyes, quien compartió el mensaje del mandatario en su cuenta de la red social (@GloriaReyesG) llamando también a mirar hacia adelante.

Tal como dijo nuestro presidente @LuisAbinader “El pasado es corrupción e impunidad, el pasado es despilfarro e ineficiencia #NoMirePaTra”. Miremos hacia adelante, todos juntos a la calle. pic.twitter.com/icgfcDIgm2 — Gloria Reyes (@GloriaReyesG) June 19, 2022

Asimismo, el exdiputado Luisin Jimenez (@LuisinJimenezc) enumeró las medidas del Gobierno por las que entiende no se debe mirar atrás.

Recuperación turismo. Recuperación empleos perdidos por Pandemia. Ministerio Público trabaja recuperación del dinero robado. Récord y transparencia en Aduanas. Guerra contra criminalidad, o se enderezan o se mueren. Subsidio combustible. Cobertura Senasa. Sigo?#NoMirePaTra. — Luisin Jimenez (@LuisinJimenezc) June 20, 2022

Entre las publicaciones que al mediodía de este lunes aparecen en top está la de Julio Pimentel (@JPimentelO), quien se identifica como miembro del PLD. Este usuario dice que cuando mira hacia atrás ve progreso.

Amanecemos hoy con el presidente Abinader que le dice a los dominicanos que no miren para atrás y cuando miro atrás veo progreso, estabilidad económica, seguridad ciudadana, precios bajos de los alimentos, tanda extendida, veo los hospitales y las farmacias abastecidas. — Julio Pimentel (@JPimentelO) June 20, 2022

Otro usuario identificado como Geuris Cipion M. (@GeurisCipion) consideró que el presidente Abinader no quiere que miren hacia atrás, pero no han hecho alguna obra de importancia.

2 años de presupuesto del gobierno d #ElCambio es aproximadamente igual o mayor a 12 años en presupuesto de Leonel Fernandez.



Quieren Q #NoMirePaTra, Pero no han hecho Metros, Elevados, tuneles o alguna obra de importancia.

Los Q #NoSabenGobernar no quieren que les digan #SeVan. pic.twitter.com/cm12AJTyZ9 — Geuris Cipion M. (@GeurisCipion) June 20, 2022

El presidente Abinader arengó este domingo las tropas del PRM a quienes llamó a salir a las calles a defender el Gobierno y a decirle a la gente que “no miren para atrás” en franca alusión al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a los que criticó por presentarse nueva vez “con las mismas caras”.

En su discurso, para cerrar el acto, el presidente Abinader dijo que desde la oposición pueden gritar, “pero no pueden dañar a nuestra gente. No obstante, tienen el descaro de presentarse a la población con las mismas caras y los mismos personajes con quienes gobernaron y no solucionaron uno solo de los grandes problemas nacionales después de más de 16 años de gobierno”.