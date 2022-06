Participación Ciudadana se opone a nueva provincia y llama a legisladores a concentrarse en temas cruciales

El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana se sumó este lunes a los sectores que rechazan la división de Santo Domingo para crear una nueva provincia a la que llamarían Matías Ramón Mella y que abarcaría, de ser aprobada, los municipios Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Pedro Brand y Los Alcarrizos.

En una nota de prensa, la organización hizo un llamado al Congreso Nacional para que no fragmente más el territorio nacional que solo tiene 48,442 kilómetros, divididos en 31 provincias y el Distrito Nacional, 158 municipios y 238 distritos municipales.

Señaló que esta división territorial, solo agregaría más gasto al Estado y con ello, sangrarían los ingresos. “Ya la nómina pública representa un 15 %, de la fuerza laboral, incluyendo el sector formal y el informal. La densidad pública ocupacional en el país está entre las más altas en la región”, precisó.

Participación Ciudadana hizo un análisis de la distribución geográfica de 12 países de la región, donde muestra que la República Dominicana sobrepasó los límites razonables de fraccionamiento territorial.

Citó el caso de Canadá, con una superficie de 9,984,670 kilómetros cuadrados y 38 millones habitantes solo tiene 10 provincias y 3 territorios.

Colombia, el país más grande en población de la región, con 50.88 habitantes y 1, 142,750 de kilómetros tiene 32 departamentos.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/20/tabla-comparacion-84de0e4d.png Análisis Participación Ciudadana (FOTO:FUENTE EXTERNA)

Participación Ciudadana aseveró que “más fragmentación del territorio dominicano, no implica mayor calidad de servicios, eficiencia y eficacia, pero sí, más empleos políticos”.

Deploró que 134 diputados de todos los partidos aprobaran de urgencia una nueva provincia la semana pasada ignorando lo establecido en el artículo 193 de la Constitución, que dice: “La organización territorial se hará conforme a los principios de unidad, identidad, racionalidad política, administrativa, social y económica”.

Adicionalmente, indicó que los artículos 194 y 195 establecen la prioridad de un Plan de Ordenamiento Territorial y de una ley orgánica que regule el nombre y límites de las regiones, provincias y municipios.

Reitera llamado

El movimiento cívico realizó un llamado a los congresistas a abandonar los intentos de mayor fraccionamiento territorial y concentrarse en los temas cruciales para la sociedad que están pendientes de legislación, en el marco de la institucionalidad, el desarrollo y la transparencia, como lo son: la ley de Extinción de Dominio, el Código Penal, que tiene más de 20 años en esa institución y la de Ordenamiento territorial, que data desde que se promulgó la Constitución en el 2010.

“En estos momentos en que el país y el mundo atraviesan por una fuerte crisis económica, una terrible guerra que nos está afectando a todos, una lucha que aún no termina contra la pandemia y cientos de problemas sociales que afectan a nuestra población, no es justo que los legisladores se dediquen a discutir propuestas que no representan ningún beneficio para la población y que, por el contrario, desviarían recursos que ahora se necesitan más que nunca para afrontar las verdaderas necesidades del país”, concluyó la institución de la sociedad civil.