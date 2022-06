Vocero del PLD llama "guagüita anunciadora" al actual Gobierno

El vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo, aseguró que el presidente Luis Abinader pidió este domingo al pueblo dominicano que no miren atrás para evitar que recuerden “las grandes realizaciones” llevadas a cabo por su organización.

Al resaltar los logros que realizó el PLD mientras estaba en el poder, el senador Lorenzo llamó “guagüita anunciadora” al Gobierno que preside Abinader y le invita a que no haga comparaciones algunas entre ambas organizaciones.

Entre las obras realizadas por el PLD, el senador mencionó a través de su cuenta de Twitter las tandas extendidas, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1, teleférico y el desayuno escolar.

“@luisabinader no quiere que el pueblo mire para atrás, para que no vea las grandes realizaciones del @PLDenlinea como: tandas extendidas, asistencia vial, 911, teleférico, desayuno escolar, entre otros, y así no lo comparen con esta guagüita anunciadora que tenemos como gobierno”, escribió el político en su cuenta de Twitter.

En su alocución de este domingo, el mandatario llamó a los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) a salir a las calles a defender el Gobierno y a decirle a la gente que “no miren para atrás” en alusión al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a los que criticó por presentarse nueva vez “con las mismas caras”.

Añadió que desde la oposición pueden gritar, “pero no pueden dañar a nuestra gente. No obstante, tienen el descaro de presentarse a la población con las mismas caras y los mismos personajes con quienes gobernaron y no solucionaron uno solo de los grandes problemas nacionales después de más de 16 años de gobierno”.

Mencionó a la oposición que no se puede pretender volver a la presidencia de un país cuando después de décadas no dejaron "uno solo de esos problemas nacionales resueltos".