Lo que piensa Leonel de la consigna del PRM #NoMirePatra

Como un acto de desesperación, calificó el expresidente Leonel Fernández la consigna "No mires pa' atrás” lanzada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) el domingo pasado durante la juramentación de sus nuevas autoridades y la cual comenzó el presidente de la República, Luis Abinader.

El también presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP) sentenció que el pueblo que no mira su pasado no entenderá, su historia y perderá su identidad.

Para Fernández el accionar del partido oficialista obedece que se han dado cuenta del “descenso de su popularidad”.

"Por qué razón esa desesperación, porque ellos también estudian las encuestas, están viendo lo que el pueblo siente y valora de la actual gestión de gobierno, y desde el mes de febrero a la actualidad ha habido un deterioro, un desgaste de la función gubernamental y de la percepción que el pueblo tiene de esa gestión gubernamental", expresó durante el acto de juramentación de profesionales aeronáuticos a la Fuerza del Pueblo.

"Ante la pregunta de cómo el ciudadano dominicano siente la marcha del país, en la región Sur dicen que muy mal, en la región Este dicen que muy mal, en la región del Cibao dicen que muy mal y en la región del Gran Santo Domingo dicen que muy mal", explicó concluyendo que en todo el territorio la opinión es que el país no va en la dirección correcta y que el responsable es el gobierno.

Aseguró que el gobierno conoce esta realidad, porque igual que la FP hace sus mediciones. "Sociodemograficamente quiénes lo dicen, lo están diciendo los jóvenes entre 18 y 45 años de edad, lo están diciendo los adultos de 45 a 55, lo están diciendo los adultos mayores de 55 en adelante, lo están diciendo todos los sectores de la República Dominicana", aseveró.

"Lo están diciendo los hombres y lo están diciendo las mujeres y, más las mujeres, el 68 % de las mujeres encuestadas de la República Dominicana están diciendo hoy que vamos en mala dirección y que por consiguiente se necesita una alternativa democrática para poder encausar el país en el camino correcto", indicó.

Dijo que frente al "No mires pa' atrás” del PRM, la consigna de la Fuerza del Pueblo es “pa' fuera volverán".

Juramentados

Fernández juramentó a un grupo de profesionales del sector aeronáutico, coordinado por Santiago Rosa Martínez, subdirector General de Instituto Nacional Dominicano de Aviación Civil.

Rosa Martínez es quien coordina la estructura política de personal de aeronáutica que a su vez está integrada por diversos profesionales y empleados de distintos niveles.

De qué trata la consigan del PRM

“No Mire Pa Tra” fue una frase expresada varias veces por el presidente Luis Abinader en un discurso este domingo en el que llamó a los seguidores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) a salir a las calles a defender el Gobierno y a decirle a la gente que “no miren para atrás” en alusión al Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Abinader dijo que desde la oposición pueden gritar, “pero no pueden dañar a nuestra gente. No obstante, tienen el descaro de presentarse a la población con las mismas caras y los mismos personajes con quienes gobernaron y no solucionaron uno solo de los grandes problemas nacionales después de más de 16 años de gobierno”.

“No se puede pretender volver a la presidencia de un país cuando después de décadas no dejaron uno solo de esos problemas nacionales resueltos. Estos señores del pasado dijeron no al programa de vacunación, dijeron no a la aplicación de una tercera dosis, dijeron no a la reapertura del turismo y de la economía, dijeron no a las patrullas en las calles porque apuestan por el caos y el descontrol en lugar de la paz y la seguridad por la que trabajamos día a día”, dijo Abinader ante el grito de los presentes de “cuatro años más”.