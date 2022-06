El proyecto de Código Penal con las tres causales está cerca de perimir

Existen aprestos para que en un lapso de aproximadamente un mes se pueda lograr el consenso para aprobar en la Cámara de Diputados el controversial proyecto de modificación al Código Penal.

La pieza, que es objeto de estudio y cuya aprobación quedó sobre la mesa, podría perimir en la presente legislatura ordinaria que finaliza el 26 de julio próximo, pero existe otra vigente propuesta por diputados que están en contra del aborto que mantendrá su vigencia, aunque no ha sido remitida a comisión, por lo que no podría conocerse.

Las intenciones de lograr acuerdos fueron reveladas a Diario Libre por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el presidente de la Comisión Permanente de Justicia de ese hemiciclo, Alexis Jiménez; y los voceros de los bloques de diputados de la Fuerza del Pueblo, Rubén Maldonado, y del Reformista Social Cristiano (PRSC), Rogelio Alfonso Genao Lanza.

“Se está consensuando y trabajando con optimismo con el propósito de llegar a un final feliz antes de que termine la legislatura”, declaró Pacheco a Diario Libre.

En tanto que Alexis Jiménez aseguró que el “Código Penal no ha muerto” y que la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara Baja, como sabe que es un tema país, “ha venido trabajando con algunos congresistas en aras de llegar al consenso”.

Declaró que es posible que Pacheco antes de concluir esta legislatura ponga el proyecto de ley en agenda para lograr su aprobación.

Informó que la Comisión Permanente de Justicia se reunirá la próxima semana para abordar el tema.

Al respecto, el vocero del bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo, Rubén Maldonado, reveló que el tema del Código Penal fue abordado por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, durante la penúltima reunión de la comisión coordinadora.

Confirmó que “el presidente de la Cámara de Diputados trató el tema del Código Penal. Tratamos el tema de los proyectos de importancia que aún estaban en el Congreso (Nacional)”.

Reveló que en esa conversación, entre los miembros de la comisión coordinadora de la Cámara de Diputados, acordaron buscar un consenso entre las diferentes fuerzas políticas y entre los actores “conservadores” y “liberales” para abordar el punto que divide a los diputados, que argumenta es la discriminación por orientación sexual.

Argumentó que las tres causales que permitirían el aborto se están conociendo de forma separada y recordó que esa decisión se produjo a raíz de una sugerencia suya para “destrabar” la aprobación del Código Penal.

Sin embargo, Maldonado dijo que en una oportunidad el Partido Revolucionario Moderno (PRM) no tenía voluntad política para aprobar esa pieza, contrario a lo que asegura es la posición de la Fuerza del Pueblo, porque quiere que se logre aprobar rápidamente ese nuevo ordenamiento jurídico.

Al preguntársele si la Fuerza del Pueblo estaba a favor o en contra de penalizar la discriminación por orientación sexual, Maldonado afirmó que ese es un tema que hay que discutirlo. “Vamos a trabajar para que no perima. Nos queda un mes”, concluyó.

Insistió en que le consta que se están haciendo las gestiones para lograr el consenso.

Mientras que el vocero del bloque de diputados del PRSC, Rogelio Alfonso Genao Lanza, admitió que existe la intención de aprobar el Código Penal y dijo que Jiménez esta tratando de arribar a acuerdos con los sectores opuestos.

"Hay la intención de aprobar el Código. Alexis Jiménez, presidente de la Comisión de Justicia, busca llegar a un acuerdo entre los sectores en conflicto, que cree se logrará la próxima semana.

Sin muchas expectativas



No obstante, los diputados peledeísta Víctor Suárez y el independiente José Horario Rodríguez, ambos integrantes de la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara Baja, no parecen tener muchas expectativas con respecto a la aprobación del Código Penal.

En el caso de Suárez cree que ha quedado demostrado que no existe voluntad política para aprobarlo ni en esta, ni en futuras legislaturas ordinarias.

Destacó que con mucha facilidad son aprobados los préstamos y la creación de una provincia y otras iniciativas.

Reveló que la Comisión Permanente de Justicia luego del último impasse en la aprobación del Código Penal, aunque se acordó buscar el consenso, las pocas veces que se ha reunido no ha tratado ese tema.

Al respecto, el diputado José Horario Rodríguez afirmó que para construir un consenso las partes tienen que estar dispuestas a ceder algo a cambio de ganar otra cosa.

Consideró que “en el consenso que se está buscando solamente quieren que una parte ceda todo y la otra gane todo y eso no es consenso, eso es imposición”.

Dijo que no era cierto que el único tema controversial era la discriminación por orientación sexual y citó entre los aspectos de mayores divergencias la despenalización del aborto, la prescripción de la persecución por el delito de la corrupción, la denominada “pela” o disciplina “violenta” en el hogar y que las iglesias estén exentas de responsabilidad penal.

Dos iniciativas

El proyecto de modificación del Código Penal objeto de estudio y que cuya aprobación se quedó sobre la mesa tiene un informe favorable con modificaciones de fecha del pasado 5 de enero del año en curso. Justo un día después de haber sido remitido a comisión.

La iniciativa cumplirá dos legislaturas ordinarias por lo que si no se aprueba el próximo 26 de julio perimirá.

Otro proyecto de ley de Código Penal fue depositado en la Cámara de Diputados el pasado 15 de marzo, pero no ha sido remitido a comisión por lo que no podría conocerse. Se trata de una pieza depositada por la diputada perremeísta Shoraya Suárez, secretaria del bufete directivo y otros 11 diputados, que favorecen que el aborto no sea despenalizado y que no sea penalizada la discriminación por orientación sexual.