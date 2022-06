Danilo Medina: al PLD le queda una larga vida de existencia en el país

Con una arenga de 27 minutos y bajo las consignas "Juan Bosch el guía, el PLD la vía" y "No tenemos miedo”, el expresidente de la República Danilo Medina aseguró que el 16 de agosto del 2024 el Partido de la Liberación Dominicana volverá al poder.

Las palabras de Medina se dieron luego de juramentar a 984 presidentes de las direcciones de comités intermedios del PLD.

Medina indicó que los presidentes de los comités intermedios son suficientes para que el PLD gane unas elecciones y que en esa organización se está dando algo que no tiene comparación con ninguna otra era.

Durante sus palabras, Danilo Medina arremetió contra el presidente Luis Abinader y Leonel Fernández.

"Porque ustedes oyen que depositamos un padrón que tiene tantos miles, pero esos son un mínimo de personas, gente que se inscriben y se pueden depositar como afiliados si quieren, pero los que nosotros estamos juramentando hoy son militantes y hay una diferencia descomunal. El PLD tiene también otro padrón con un millón setecientos mil que está depositado en la Junta Central Electoral (JCE), pero estos son militantes, hombres y mujeres que se han comprometido a organizarse en este partido para trabajar, para llevarnos de nuevo a conducir los destinos de la República Dominicana", explicó.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/30/francisco-javier-garcia-y-otro-con-traje-formal-79bede30.jpeg Danilo Medina mientras le entregaba elreconocimiento a Euclides Gutiérrez Félix, (FUENTE EXTERNA)

Las palabras del exmandatario hacen alusión a la reciente entrega por parte de Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, a la JCE de su padrón electoral con 1,094,082.

Dice sacerdote pidió juramentarlo en el PLD

El presidente del PLD continuó su discurso señalando que a su oficina llegó recientemente un sacerdote que pidió ser juramentado en esa organización.

"Yo la verdad que me quedé confuso porque no sabía qué hacer y le dije, bueno, le juramentamos no hay problema, pero le quiero pedir un favor, le vamos a sacar una fotografía y usted se puede quedar con ella porque nosotros no queremos hacerle daño en su carrera y él me respondió: a mí no me importa, yo quiero que el PLD vuelva a dirigir la República Dominicana", fue lo dicho por Medina.

El dirigente se omitió el nombre del religioso por razones que consideró obvias, pero que aun así procedió a su juramentación.

Dijo que hay quienes subestiman al PLD, pero que en el país no hay ninguna organización partidaria que pueda asemejarse a ese partido.

Aseguró que en menos de nueve meses más de 293 mil dominicanos se han interesado en ingresar al PLD de forma propia.

"¿Qué tiene el PLD para que tantas personas se quieran registrar como miembros y militantes?", se preguntó Medina.

Indicó que cerca del 56% de las personas que se han inscrito en el partido son personas jóvenes con menos de 35 años lo que es una muestra de que habrá "PLD por un tubo" y que estos serán el relevo en un futuro.

"A este partido le espera una larga vida de existencia aquí en la República Dominicana y como dice la palabra: por sus frutos los conoceréis y si es por sus frutos no hay forma de que el PLD no vuelva a la presidencia en el próximo torneo electoral", destacó.

Dijo que cuando otro expresidente (Leonel Fernández), crítico al gobierno del PLD, el actual Gobierno mandó a las personas a buscar en Google que vieran cómo fue el gobierno pasado.

Te puede interesar Abinader manda a Leonel a ir a Google para que recuerde cómo fue su gobierno

"Entonces cuando nosotros hablamos le piden a la gente que no miren para atrás, a uno lo mandan a mirar para atrás y a los otros que miren hacia delante, pero nosotros queremos que miren hacia delante también, porque nosotros representamos el progreso, la habilidad y el decoro del país", señaló.

Esto último tras el presidente de la República, Luis Abinader, mandar al exmandatario Leonel Fernández a utilizar Google para “que recuerde” cómo fue su gestión cuando dirigió los destinos de la nación, esto se debió a las críticas que Fernandez ha vertido a algunas de las ejecutorias del actual mandatario.

Durante la juramentacion se le otorgó un reconocimiento a Euclides Gutiérrez Félix, miembro de su Comité Político y uno de los fundadores de esa organización política

Te puede interesar ¿Por qué #NoMirePaTra es tendencia en Twitter? PRM lanza su maquinaria reeleccionista en acto en el que Abinader llama a no mirar "para atrás”