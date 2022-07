Margarita Cedeño: "La FAO nos coloca como segundo país en el Caribe con mayor nivel de desnutrición y miseria”

La aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Margarita Cedeño criticó que un informe de la FAO, señala a República Dominicana cómo el segundo país justo después de Haití, con los mayores niveles de desnutrición y miseria.

Afirmó que es una vergüenza que República Dominicana figure en el referido informe, y acusó al actual Gobierno de haber descuidado las políticas de ayudas sociales.

"Si bien es cierto que la pandemia y la guerra de Rusia y Ucrania han influido en causar inflación a nivel mundial, pero lo que no existe internamente es la creación de políticas públicas que tiendan a paliar esa situación que tiendan a proteger a la población, otros países han crecido, nosotros no, los más necesitados han tenido que enfrentar las alzas de los alimentos, de los combustibles en fin el alto costo de la vida", expresó la ex vicepresidenta del país.

Agregó que, "los pobres ahora no tienen apoyo para crear un negocio, no saben cómo emprender y que estamos viviendo una situación de mucha incertidumbre".

Durante su presencia en Santiago Margarita juramentó a 39 comités intermedios del PLD que se suman al proyecto presidencial de cara a las elecciones generales del 2024.

Sostuvo también una asamblea con presidentes de comités intermedios y comités de base ratificados y juramentados.

Visitó dirigentes en los sectores Arroyo Hondo, Cristo Rey, Pekín, Hato Mayor todos estos ubicados en la zona sur de la ciudad.

