Faride Raful e Yván Lorenzo se enfrentan por Macarrulla en el Senado

Los senadores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo, y del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Faride Raful, tuvieron un enfrentamiento verbal en el marco de la sesión de la cámara alta en la que se discutía el proyecto de Ley de Extinción de Dominio.

En uno de los turnos, el vocero de la bancada de senadores del PLD, Yván Lorenzo, criticó a Raful, acusándola de supuestamente haber dicho que “en el caso de Macarrulla se debe partir de la presunción de inocencia”.

“Nos pasamos todos los últimos meses del 2020 y todo el 2021 a todo el que era objeto de una investigación le decían ladrón y me llena de satisfacción que una de las colegas que más aprecio y quiero la senadora Faride Raful hoy habla de presunción de inocencia”, manifestó Lorenzo.

Luego al tomar un turno en la sesión, la senadora del Distrito Nacional por el PRM le dijo al legislador peledeísta que al referirse a presunción de inocencia recuerde que ella es abogada y comunicadora.

“La gente tiene que ser seria y responsable, cosa que hemos sido siempre. Él (Yván Lorenzo) se refiere a presunción de inocencia, yo le voy a recordar al colega que yo soy abogada y soy comunicadora, y llevo muchos años en el ejercicio de la comunicación analizando, estudiando y opinando públicamente sin inmunidad parlamentaria todo lo que entiendo”, sostuvo.

Raful manifestó que está de acuerdo en que cuando una persona haga lo mal hecho, pague por ello.

“Aquí tienen una obsesión, que yo digo que es obsesión fatal, quizás porque, no sé, les llama la atención nuestro rol de senadora que no fue regalado, fue ganado, presidente, y ha sido trabajado con mucho esfuerzo y dignidad de manera estoica. Yo no tengo corruptos preferidos, el que la haga que la pague, cuando quieran cuestionar que me cuestionen a mí, que aquí sí no van a encontrar absolutamente nada que cuestionar, porque probablemente habrá gente seria, igual que yo, pero no más seria que yo”, indicó.

Raful agregó que “no soy muñeca ni pastora, soy legisladora y senadora de la capital de la República Dominicana, y merezco el respeto que me he ganado con el trabajo sostenido, con el trabajo honesto”.

Ley

El Senado de la República aprobó este martes en primera lectura el proyecto de ley ordinaria de Extinción de Dominio para el decomiso de bienes ilícitos, en medio de fuertes debates entre las distintas bancadas de la cámara alta.

El proyecto recibió el voto a favor de 24 de 27 senadores presentes y solo la bancada peledeísta decidió votar por el "no".