Ginnette Bournigal truena contra diputados por críticas a ley de Extinción de Dominio aprobada por Senado

La senadora por la provincia Puerto Plata, Ginnette Bournigal, deploró amargamente este miércoles las críticas que hizo la Cámara de Diputados al proyecto de ley de Extinción de Dominio aprobado por el Senado.

La legisladora lamentó que los diputados le realicen modificaciones al controvertido proyecto y que, al hacerlo, critiquen el trabajo de los senadores.

“Me dio mucha pena que la Cámara de Diputados la vaya a devolver con críticas, mucha pena, porque no me esperaba eso”.

Bournigal dijo que votó a favor del proyecto con plena conciencia y que no recibió presiones externas.

“A mí nadie me puso a levantar la mano para aprobar la Ley de Extinción de Dominio, yo la leí y voté con conciencia por ella”.

Sobre “los errores involuntarios” y aspectos como la presunción de inocencia, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, que señaló ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, como problemas a resolver en la estudiada ley, la representante de Puerto Plata negó que lo aprobado por la cámara alta tenga las falencias citadas.

“Y sobre el artículo 69 de la Constitución no es verdad que se viola, porque el Código Civil es muy claro cuando habla de que todo el mundo tiene la presunción de inocencia”, sostuvo.

Señaló, además, que “ningún bien mal habido puede estar protegido por el artículo 110 de la Constitución” y que se escogió la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional para conocer y decidir en primer grado del juicio de Extinción de Dominio.

Dijo que pese a las opiniones diversas a favor y en contra de la normativa que puedan tener diversos sectores de la sociedad, el Senado no aprobó un “adefesio”.

“Aquí no se aprobó un adefesio, aquí se aprobó una ley que tiene un año de transición, con sus términos jurídicos, y todo el mundo lo sabe, y es una pena que aquí se venga a decir que la Embajada de Estados Unidos mandó a levantar la mano, a mí no, no sé si alguno de ustedes (senadores), porque no le acepto a nadie que me mande a levantar la mano, a nadie, la levanté con conciencia, la levanté porque creí que estaba haciendo lo correcto y que no siguiera bailando a interpretación de intereses”, expresó al agotar un turno en la sesión de este miércoles en el Senado de la República.

Ley de Extinción de Dominio

El proyecto de ley establece como objetivo regular el proceso de extinción de dominio de bienes ilícitos y establecer el procedimiento que permita hacer ese accionar efectivo.

Con la ley de Extinción de Dominio, el decomiso civil de los bienes sería posible en este tipo de procesos jurídicos tanto a los funcionarios públicos, en los distintos niveles, como los empresarios y personas cuyos bienes se presuma podrían de origen ilícito, es lo que se establece en la iniciativa.

La extinción de dominio sólo podrá ser declarada cuando concurra la existencia de un hecho ilícito, el cual deberá ser aprobado por el Ministerio Público la existencia de un bien de origen o destino ilícito, el nexo causal de los dos elementos anteriores.