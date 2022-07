Hipólito sobre el Pacto Eléctrico: “Las cosas que hace Luis yo las voy a apoyar”

El expresidente de la República, Hipólito Mejía, dijo este miércoles que cualquier medida que tome el presidente Luis Abinader contará con su apoyo, aunque no esté de acuerdo

Al ser abordado por la prensa en el acto de inauguración de las oficinas de la Federación Dominicana de Fútbol (Fedofutbol), el ex mandatario dijo que no es un experto en el tema eléctrico ni quiere serlo y apoya todas las decisiones del presidente.

“Las cosas que hace Luis yo las voy a apoyar, me guste o no me guste”, dijo.

Agregó que apoya cualquier medida que se tome para evitar la inflación, “la inflación vuelve loco a cualquiera”.

Al referirse a las críticas que ha hecho la oposición sobre el Pacto Eléctrico, Mejía respondió “a palabras necias, oídos sordos”.

Este martes el presidente Luis Abinader anunció la suspensión de alzas a la tarifa eléctrica que estaban programas en el Pacto Eléctrico y solicitó al Consejo Económico y Social (CES) convocar a los sectores sociales, políticos y empresariales para revisar el referido acuerdo.