Senadores del PRM a la caza de la presidencia del Senado

A tan solo pocas horas de la reunión de la Dirección Ejecutiva del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) para discutir la permanencia o no de los actuales presidentes de las cámaras legislativas, senadores de esa organización entienden que quien presida la Cámara debe ser un representante del partido.

La vocera en el Senado del PRM, Faride Raful, indicó que respeta la decisión que tome la mayoría de los miembros de la Dirección Ejecutiva del partido en su reunión de este miércoles y destacó que hasta el momento en esa Cámara Alta se ha trabajado de "una forma unificada".

"Hemos estado consensuado posiciones no solamente con la oposición política, sino tratando de armonizar con la Cámara de Diputados representada por el presidente Alfredo Pacheco", señaló Raful.

Indicó que la Dirección Ejecutiva del partido debe basar la discusión de este miércoles sobre la base del trabajo que se ha realizado en el Senado en los dos años que lleva de Gobierno el PRM.

Al ser cuestionada sobre si ya es momento de que se haga un cambio y Eduardo Estrella sea removido de la presidencia del Senado, Raful sostuvo que la Dirección Ejecutiva hará una propuesta y de la misma es que se tomará la decisión final.

"Pienso que Eduardo Estrella ha hecho una gran labor y ha trabajado con nosotros y nosotros tenemos que decidir entre todos, incluyéndolo a él, y acatar lo que la Dirección Ejecutiva diga", sostuvo la senadora.

Sobre una supuesta carta que fue enviada al presidente Luis Abinader y firmada por todos los senadores del PRM para remover a Eduardo Estrella de la presidencia, la senadora Faride Raful afirmó que en efecto fue enviada pero que ella no la firmó.

"Yo no firmo cartas, yo espero que las decisiones sean debatidas y consensuadas", señaló.

De igual forma indicó que en el Senado todos quieren presidir esa ala del Congreso Nacional: "Los 32 senadores quieren ser presidentes del Senado, vamos a esperar que diga la Dirección Ejecutiva", dijo Raful.

Al preguntarle si aspira a ese puesto, la senadora no quiso decir si ella aspira o no a dirigir esa ala del Congreso Nacional.

En días pasados Hipólito Mejía, quien es miembro de la Dirección Ejecutiva del PRM señaló que Eduardo Estrella debería quedarse al frente del Senado.

Sobre esto el senador perremeistas, Franklin Romero, indicó que respeta la opinión de Mejía, pero que la opinión de los senadores del PRM es diferente y que entienden que quien dirija el Senado debe ser un senador del partido de Gobierno.

"Respetamos su opinión, pero al final es una decisión del partido claro está, pero también de los senadores que somos los que votamos por quien va a ser el presidente", dijo Romero.

Aseguró que le enviaron al presidente Luis Abinader una carta firmada por 13 de los 18 senadores del PRM para que el partido la tome en consideración y elija a un nuevo presidente del Senado al tiempo que destacó que cada uno de los senadores tiene derecho a ser presidente.

"No es porque se necesite un cambio, sino que todo el que es senador necesita escalar y hemos hecho un trabajo. Don Eduardo ha hecho un trabajo y no es posible que siga siendo la misma persona cuando hay 18 sentados esperando", fue lo expresado por Franklin Romero.

Informó que hay cinco senadores con aspiraciones a la presidencia del Senado.

Mientras que el senador, Ricardo de los Santos dijo que esta es la "oportunidad para que un miembro del PRM" sea el nuevo presidente del Senado.

Indicó que la opinión emitida por Hipólito Mejía es un derecho que le asiste y respeta la opinión de cada quien.

Sobre si es determinante o no lo dicho por Mejía, de los Santos indicó que "no, ya que la elección no es la voluntad de alguien en específico".

Destacó que al presidente Luis Abinader se le entregó una comunicación firmada por 13 senadores oficialistas y dijo que la misma fue solicitada por el mandatario.

"Nosotros entendemos que uno de los 13 será el que la Dirección Ejecutiva determine y mantenemos nuestras aspiraciones", manifestó de los Santos.

El legislador señaló que la carta fue enviada hace varios meses al presidente Abinader y que espera algunos de los firmantes sea elegido para el puesto.