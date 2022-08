Masalles sobre los cambios realizados por Abinader: "Algunos obispos le habían dicho ya que vigile su alrededor"

El obispo de la Diócesis de Baní, Víctor Masalles, favoreció los cambios realizados por Luis Abinader en el tren gubernamental y admitió que en reiteradas ocasiones diversos obispos le habían hecho la advertencia de que "vigile su alrededor".

"Ya se le ha dicho, algunos obispos le habían dicho ya que vigile su alrededor, así que es muy importante (esos cambios). Veo al presidente con preocupación y ha hecho cambios que incluso sorprenden, los últimos cambios sorprenden mucho, el cambio del ministro de Educación es algo que uno no esperaba y uno decía, bueno sí llega hasta el 2024", indicó Masalles.

Aseguró que el hecho de que el mandatario se ocupe de escuchar las quejas de las personas "da muy buena señal" y que espera que los nuevos ministros que fueron designados el pasado miércoles puedan responder de manera adecuada.

"Los cambios no son malos, lo bueno es que sean buenos los cambios y eso es lo importante", señaló.

Al ser cuestionado sobre cuáles deberían ser los funcionarios que deben ser removidos de sus cargos, el obispo de Baní respondió entre risas que "imposible, un obispo no puede hacer eso, no lo puedo decir. Si yo fuera presidente yo haría cambios, pero no me toca a mí eso".

Afirmó que es algo positivo que se hayan hechos esos movimientos en el tren gubernamental y que "las personas lo han celebrado mucho".

RELACIONADAS Los cambios que ha tenido el gabinete presidencial de Luis Abinader

"En Educación había un tranque, aunque el (Roberto Fulcar) dice que había trabajado en otras cosas, habían tranques importantes que eran preocupantes", dijo.

El obispo indicó que espera que el nuevo ministro de Educación haga un buen trabajo debido a que esa institución es una cartera "muy importante" ya que la "educación es esencial para el desarrollo de un pueblo".

Ante los cuestionamientos de que la gestión de Roberto Fulcar debe ser investigada, Masalles indicó que no sólo sería el exministro, sino todos los funcionarios que salen de los ministerios deben ser investigados para ver cómo se realizó el desenvolvimiento de sus funciones.

"Tiene que ser investigado todo el mundo. Yo creo que todo el que sale de un ministerio debe ser (investigado), para que no haya sospecha de nada, porque a veces el más tranquilito es el que sale con tremendo lío, yo creo que deben dar cuenta todos los que salen de un ministerio", señaló.

Dijo que las investigaciones a las gestiones de los exfuncionarios debería ser una norma y un hábito.

Indicó que le preocupa que no se pongan en esas instituciones personas que no estén especializadas en esas áreas, y que es una preocupación que haya "ministros que son ministros en todo".

"En este Ministerio de Educación hay un doctor en educación, eso me alegra, porque a mí me preocupan esos ministros que son ministros en todo, los que están pegados en el partido y entonces desde Medioambiente se van a Hacienda y de ahí para no sé dónde como si todos sabemos de todo y eso no es así", destacó el obispo.

Dijo que cuando se realizan esos tipos de cambios de un ministerio a otro demuestra "que hay más de un compromiso político, que la puesta en circulación de una persona eficiente".

Aseguró que no es "remenear la mata solamente, sino poner las personas que sean realmente los peritos y expertos en el área".

RELACIONADAS Juramentan a Hugo Beras en el Intrant Presidente designa director del Inposdom