Abinader llama al trabajo y no a la “palabrería”

El presidente Luis Abinader ofreció este martes un mensaje al país en el cual recopiló los primeros dos años de gobierno, anunció algunos enfoques de futuro y llamó al trabajo y no a la “palabrería”, en clara referencia a la oposición.

Abinader habló en el marco del Día de la Restauración desde el Gran Teatro Regional del Cibao, adonde el discurso tuvo que moverse del Monumento de los Héroes a la Sala Restauración debido a las fuertes lluvias que cayeron en la ciudad de Santiago de los Caballeros.

La alocución del presidente arrancó a las 7:27 p.m. tras serios problemas con el audio y la iluminación.

“Ustedes ya me conocen, saben y por eso estoy aquí, que doy la cara, que reconozco y sé ver los problemas, y que estamos comprometidos con el trabajo sin descanso para poner soluciones. No existe una fórmula infalible para el éxito. No la tienen, desde luego, aquellos que durante 20 años no resolvieron ninguno de los grandes problemas de nuestro país y ahora dicen tener todas las soluciones”, expresó Abinader.

“El momento es complicado y el país necesita trabajo, ideas y aportes, no palabrería, politiquería o una mirada electoralista”, agregó el mandatario, quien destacó “a los hombres y mujeres ilustres que forjaron el inicio de nuestra patria y dieron comienzo a la restauración hace 159 años”.

Afirmó: “Hoy completamos los dos primeros años de una nueva gesta restauradora. Hace dos años encontramos un país en pandemia, y restauramos la salud. Encontramos un país con la economía paralizada, y restauramos el trabajo y la producción. Encontramos un país cerrado, y restauramos nuestro turismo para el mundo. Encontramos un país de impunidad y corrupción y restauramos la justicia y la ley”.

El mandatario manifestó: “Quiero convocarles a una nueva restauración que se luchará con esperanza. ¡No dejes que te quiten la esperanza! Porque la esperanza es la única arma que tenemos para conquistar nuestro futuro”.

El presidente Abinader concluyó su discurso con una invitación a seguir “trabajando juntos, con esfuerzo, esperanza y paso firme. Nuestro país se lo merece. Muchas gracias y que Dios les bendiga siempre”.