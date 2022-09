Quique Antún: “El Gobierno ha hecho un gran esfuerzo para manejar la crisis”

El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico (Quique) Antún Batlle, consideró este jueves que el presidente de la República, Luis Abinader, ha estado gobernando entre luces y sombras, debido a la situación económica de orden mundial.

"Las expectativas con las cuales llegó fueron muy amplias a nivel de la nación dominicana. Queremos mejoría económica y el mundo se encuentra en crisis, yo pienso que el Gobierno se ha manejado prudentemente", sostuvo Antún.

Dijo que como todo gobierno, el encabezado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha tenido grandes dificultades, pero que ello se debe a la "inexperiencia de muchos de los que son funcionarios del Gobierno".

"Pienso que el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo para manejar la crisis en la que estamos viviendo", dijo el presidente del PRSC.

Antún Batlle también se refirió a las leyes electorales, con el último revés en el Congreso Nacional y los intentos por crear dos nuevas leyes en vez de proceder a modificar las actuales legislaciones.

"Lo más importante no es hacer las leyes, sino cumplirlas. Si hay voluntad siempre hay tiempo y aquí (República Dominicana) cuando se quiere una cosa se hace de un día para otro. El problema de este país no es de ley, es de buena voluntad y de una actitud positiva respetando los valores y principios no sólo de la ley, sino de los cimientos mismos de nuestra sociedad", señaló.

El presidente del PRSC dijo que el gran problema del país es que "se corrompió la médula espinal del pueblo dominicano".

Tema haitiano

Antún Batlle sostuvo que el principal problema para la República Dominicana es la inseguridad en Haití y que el Gobierno debe "dejar todo a un lado y enfrentar el problema haitiano", pero respetando los derechos humanos, ya que estos son personas.

"El muro ya debería estar terminado como el monorriel de Santiago", manifestó.

Aseguró que en el país "se tiene miedo a imponer el orden" y que las autoridades tienen ese miedo desde hace 25 años.

"Aquí tenemos 25 años de desorden, desorden en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Aquí hay que imponer el orden, pero hay que tener los pantalones", subrayó.

