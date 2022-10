Senadores de oposición abogan por acciones más contundentes ante crisis haitiana

Senadores de los partidos Reformista Social Cristiano (PRSC), de la Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana (PLD) abogaron por que el gobierno adopte acciones más contundentes ante la situación de inestabilidad política que vive Haití.

Ramón Rogelio Genao, Dionis Sánchez e Yván Lorenzo fueron entrevistados por los periodistas sobre el homicidio de tres personas en Estero Hondo, Puerto Plata y la posibilidad de represalias luego de que tras ese hecho trágico, dominicanos incendiaran viviendas y ajuares de haitianos residentes en esa zona.

El reformista Genao consideró que la tensión que existe en las zonas fronterizas constituye una amenaza de que la problemática se convierta en un conflicto armado.

Favoreció “tomar medidas más contundentes que eviten que estos hechos se repitan y que la situación se complique más de lo que ya está”.

Al preguntársele sobre el incendio por parte de dominicanos de viviendas de haitianos, indicó que no aprueba esa acción y agregó: “Estamos denunciando la tensión que existe en ambos lados de la frontera que amenaza con convertir esto en un conflicto armado. Imagínese”.

Abogó para que, tal y como sucedió del 2004 al 2017, la Organización de las Naciones Unidas envíe una misión similar a la Minustah, Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití.

Consideró que hay que actuar rápidamente y lograr la sensibilidad de la comunidad internacional.

Recordó que se está construyendo un muro o verja perimetral, se han instalado tropas militares en la zona fronteriza y se han hecho “múltiples” llamadas a la comunidad internacional.

Cuestionó la mirada indiferente de países como Estados Unidos, Canadá, Francia y la comunidad europea, en sentido general y recalcó que la República Dominicana es un país en desarrollo, que tiene una economía pujante, pese a las dificultades enfrentadas, por lo que se debe evitar que se deteriore el clima de paz que vive el esta Nación.

En tanto que el vocero del bloque de senadores de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, manifestó que al margen de los llamados a la comunidad internacional que han hecho varios presidentes dominicanos, el país debe definir qué es lo que hará como nación.

Para él “Haití cada día se convierte en una principal amenaza para el país y no es la principal amenaza porque nos vayan a invadir. No. Es por la situación haitiana, que nosotros no estamos en capacidad de cargar con ella”.

Mientras que el senador Yván Lorenzo, vocero del bloque de senadores del PLD, apeló por que el gobierno y la comunidad internacional elaboren un plan integral y serio, sobre la base del respeto a la soberanía de ambos países.

“Se hace necesario que los gobiernos se sienten y que puedan diseñar algún plan integral para ver como podamos ir limando las asperezas entre ambas naciones”, expresó.

Favoreció que el problema migratorio con Haití sea manejado con mayor madurez y sin populismo.

Argumentó que en la zona fronteriza con Elías Piña el comercio informal ha presentado altas y bajas con tensiones y que "los haitianos prácticamente nos han invadido” para abastecerse de combustible.

Preocupación

La senadora perremeísta por Bahoruco, Melania Salvador, también manifestó su preocupación porque en la frontera existe “una grave amenaza” aunque aseguró que ayer esa zona lucía tranquila.

Indicó que le preocupa que se pueda interpretar como “una guerra entre haitianos y dominicanos” el incendio de viviendas a haitianos en Puerto Plata tras el asesinato de un hacendado y otras dos personas, supuestamente por parte de un nacional del vecino país.