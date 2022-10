Por otras prioridades posponen aprobación Código Penal en Cámara de Diputados

Por otras prioridades se ha pospuesto la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que reformaría el Código Penal, cuyo informe está listo desde el 21 de julio pasado, antes de concluir la anterior legislatura ordinaria.

Según reveló a DL el diputado Isaac Jiménez, presidente de la Comisión Permanente de Justicia, la Cámara Baja estuvo concentrada primero, en la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio. Luego, en la sanción favorable de la reestructuración del presupuesto de 2022 y ahora, en lograr la mayoría de los “síes” para el Presupuesto General del Estado de 2023.

Al congresista se le cuestionó las razones por las cuales, pese a que existe un informe listo por parte de la comisión que preside, el pleno de la Cámara de Diputados aún no ha conocido el mismo.

Ante la pregunta, respondió: “a las cosas propias que se han dado. Primero se vio la ley de Juicios de Extinción de Dominio, que inclusive requirió que la misma Comisión de Justicia y la Cámara de Diputados tuvieran que asumir un rol protagónico. Segundo, se dio el tema de la reestructuración del presupuesto y la catástrofe que ocasionó Fiona y tercero, ahora mismo está el tema del Presupuesto (general del Estado de 2023).

Añadió que “probablemente, después de conocer eso (el presupuesto de 2023) se ha a conocer el Código Penal”.

Destacó que el proyecto de presupuesto del año próximo constituye una prioridad del Poder Ejecutivo y que cree que tras agotar el conocimiento de esa pieza el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, pondrá el Código Penal en la agenda para el conocimiento del pleno.

Para validar sus justificaciones el diputado perremeista destacó que, aunque en las sesiones ordinarias los diputados conocen decenas de iniciativas casi nunca se trata de proyectos de ley como el Código Penal en que se podrían tardar unas dos semanas, solo en los debates, los cuales generalmente son “innumerables”.

Jiménez precisó que cuando se conoce el Código Penal en el pleno de la Cámara Baja tienen que prácticamente dejar de lado las demás iniciativas que están pendientes por conocer y aprobar.

Sin embargo, Jiménez precisó que próximamente conversará con Pacheco y con el resto de los miembros de la comisión coordinadora de la Cámara Baja a los fines de que pongan en la agenda el informe favorable, con modificaciones y el proyecto de ley que ya tienen listo para que sea conocido en ese hemiciclo.

“Ya es cuestión de ponerlo en agenda y como dijo el presidente Pacheco ya los consensos están dados. No es la ley perfecta, pero es la ley necesaria para este país.”, aseguró.

Sus justificaciones fueron secundadas por el diputado reformista Rogelio Alfonso Genao Lanza, uno de los proponentes de la pieza “sin las tres causales”, que alegó que “La realidad del porque se movió y no se discutió fue la ley de Extinción de Dominio. Por lo menos eso fue el discurso”.

Indicó que debido a que existe un informe listo lo que tiene el pleno que hacer es votar por el mismo.

El joven legislador aseguró que hay un consenso en la mayoría de los diputados sobre el informe aprobado por la Comisión Permanente de Justicia.

Destacó que la República Dominicana necesita el Código Penal porque es una herramienta que ayudará a enfrentar crímenes que se registran en el país, como, por ejemplo, las estafas recientes “piramidales”.

“El Código Penal es necesario y no hay razón alguna que estanque el Código. Esa pieza debe conocerse ya y cualquier diferencia que exista como el aborto y eso, que sea sancionado por el hemiciclo”, manifestó.

Genao Lanza es uno de los 14 proponentes que tiene el Código Penal vigente en la Cámara de Diputados, el cual fue depositado el pasado 12 de julio, enviado a comisión dos días después, el 14 de junio y que cuenta con un informe favorable y con modificaciones del 21 de julio de 2022. En el Senado hay otro proyecto de ley similar vigente.

El informe favorable y con modificaciones del Código Penal, sin las tres causales que permitirían el aborto, fue firmado por 14 de 15 de los miembros de la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara Baja. El único diputado que no rubricó el documento fue José Horacio Rodríguez, de Opción Democrática.

El perremeista Santiago Vilorio, que en el pasado no firmaba a favor de la pieza y presentó junto a Rodríguez un informe disidente, en esta ocasión si estampó su rúbrica.

Concluida la pasada legislatura ordinaria el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco y otros legisladores, en ese hemiciclo, pronosticaron que la pieza sería aprobada en septiembre pasado.

En tanto que, durante su reciente participación en el Diálogo Libre, el pasado 5 de septiembre, el líder de esa ala congresual aseveró que no desmayaría en su lucha hasta lograr que el país tenga un Código Penal reformado e informó que la iniciativa ya había logrado ser consensuada en un 99 por ciento.

Te puede interesar “No vamos a desmayar en la lucha hasta tener el Código Penal”, promete Alfredo Pacheco

Oposición insiste: “no hay voluntad política”

“No hay voluntad política para aprobar el Código Penal”, insistió el diputado peledeista Víctor Suárez, quien integra la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados.

Argumentó que mientras existan aprestos de relección presidencial este tema no se tocará.

“Eso está en un limbo, ahora mismo no se está tomando ninguna decisión y te puedo asegurar, de manera categórica, que ese tema no se va a poner en agenda, no se va a discutir y que hasta que no pase el intento de reelección del presidente Luis Abinader no se va a conocer”, aseveró.

Suárez recordó que el presidente Luis Abinader, siendo candidato, se comprometió junto a su esposa e hijas a impulsar la aprobación del Código Penal en el Congreso Nacional.