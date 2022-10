Abel Martínez afirma que “el PLD es su partido” y del cual está orgulloso

Alcalde por Santiago desde el 2016 y con más de 23 años de militancia política en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez Durán, asegura que esa organización fue quien lo vio crecer y donde se formó por lo cual no hay razón para abandonar al partido que le ha dado tantas oportunidades.

Aunque se creía que tras la renuncia de Leonel Fernández del PLD en 2019 el siguiente sería Martínez, este aseguró que no había motivos para hacerlo ya que "el PLD era su partido".

"En el PLD me formé, hice mi círculo de estudio, aquí he sido diputado, presidente de la Cámara de Diputados, fiscal y alcalde por la provincia de Santiago, mi partido me ha dado la oportunidad durante 23 años de servir a la población dominicana en cada función que hemos realizado", señaló.

Para el actual alcalde de Santiago, es un orgullo ser parte del PLD con lo cual se siente motivado para este próximo 16 de octubre participar en la consulta ciudadana que medirá la simpatía de los seis aspirantes presidenciales y de donde uno resultará ser la persona que representa al partido opositor en las elecciones del 2024.

Al ser cuestionado si es la persona que necesita el PLD para competir en los comicios del 2024, Martínez indicó que sí, porque el "país necesita un proyecto renovado" y ese es él.

"El PLD necesita un proyecto renovado, lleno de energía y entusiasmo que pueda dialogar con todo el mundo y presente resultados tangibles. Como hemos revolucionado una ciudad, así vamos cambiar a transformar de una manera positiva la República Dominicana".

Destacó que con sus aspiraciones a la presidencia de la República con lo único que está comprometido es con "echar para alante" el país y que renazca el desarrollo de la nación.

"En el PLD hay un aprendizaje constante y permanente", es lo señalado por el alcalde santiaguero.

Manifestó que el pueblo dominicano tendrá en el 2024 una conducción desde el Estado que piense en la gente, juventud, las mujeres y sectores vulnerables.

Al igual que sus compañeros aspirantes a candidatos presidenciales, Abel Martínez asegura confiar en la consulta de simpatía del PLD a la cual se le ha puesto toda la energía y desempeño de la comisión que la organiza.

Señaló que para el desarrollo de la consulta contrató a una empresa a parte para que auditen los equipos que se utilizará.

Explicó que la consulta será automatizada y manual ya que la boleta deberá ser depositada en una urna y tras el final del debate se debe proceder a contar.

"Estamos confiados en el proceso que se está llevando a cabo en el PLD que dará al traste con un ganador que va a ser junto con el PLD ese tránsito hacia el 2024 con una victoria contundente entre el partido y los aliados para sacar al PRM", fue lo expresado por Martínez.

Sobre su etapa como alcalde

Al preguntarle si ha llegado a su fin la etapa de Abel Martínez como alcalde, este dijo que su tiempo como alcalde termina en abril del 2024 cuando le entregue a quien le ha de suceder, pero que continuará al pendiente de la ciudad corazón.

"De todas maneras nosotros como presidente de la República estaremos bien al pendiente de que Santiago siga ese orden, esa limpieza como queremos ver a toda la República Dominicana".

Aspira a que la próxima persona que esté al frente de la alcaldía de Santiago continúe las labores que hasta el momento él estaba haciendo y se le dé continuidad al orden y la limpieza.

Indicó que la única curul por la que optará en lo adelante sería por la presidencia de la República para convertir al país en un ejemplo para América latina y el Caribe en lo que tiene que ver con la gobernanza pública y la eficiencia.

El objetivo de Martínez es que al igual que Santiago el resto del país se convierta en lugares donde la inversión sea permanente y que los sectores pujantes encuentren un espacio positivo para el desarrollo, creación de empleos y el movimiento económico.

Las propuestas de gobierno de Martínez giran en torno darle espacio a la mujer dominicana y a que la juventud tenga mejores oportunidades de empleo.

Otro de los temas en los que se enfoca Abel Martínez es la seguridad ciudadana y el manejo de los ilegales haitianos y sobre lo último este afirma que se debe corregir todo aquello que afecte a los dominicanos y para ello se necesita de acciones drásticas.

El también miembro del Comité Político del PLD asegura que en la República Dominicana se debe trabajar en la prevención de la corrupción sin importar las venderías políticas para que se ejerza la justicia y el apego a las leyes.

Dijo estar consciente que los seis aspirantes de su partido quieren ganar la consulta del próximo sábado 16 de octubre, pero que solo puede haber un ganador y en las encuestas que tanto el cómo su equipo maneja lo dan como ganador.

Este señaló que el domingo 16 cuando el reloj marque las 5:00 de la tarde "se sabrá quién será el ganador de la consulta".

El manejo de los ilegales haitianos

Abel Martínez propuso que para poder resolver las problemáticas que hay en torno a los ilegales haitianos en la República Dominicana lo que se debe hacer es deportar a todos aquellos "ilegales que no se sepa quiénes son y que no estén regularizados".

Dijo que los nacionales de otros países son bienvenidos en la República Dominicana, sin importar su nacionalidad, pero que estén de forma legal.

"La ilegalidad no debe prevalecer sobre nuestra soberanía, nuestra identidad y nuestras leyes", dijo.

Para el alcalde santiaguero hay un desbordamiento desde el punto de vista de la entrada permanente al territorio nacional de millones de ilegales que no tiene control, ya que estos no pagan impuestos y perturban lo que tiene que ver con el medio ambiente y el presupuesto en salud.

"Basta ya de que el pueblo dominicano este cargando con esta cruz tan pesada que es el estado fallido de Haití".

Dijo que desconfía de la capacidad que existe en el país para contar la cantidad exacta de haitianos que hay en el país en noviembre próximo durante el censo ya que muchos de los nacionales haitianos viven en los montes, cañadas y casas abandonadas.

" No creo que estemos preparados y ojalá podamos hacerlo, el censo no puede ser tan normal o como se ha hecho en años anteriores porque va arrojar cifras que no son".

Un gobierno fallido

El alcalde por Santiago del PLD aseguró que el gobierno que encabeza el Partido Revolucionario Moderno (PRM), ha fallado en la implementación y elaboración de políticas públicas.

"Lo que se ve es una improvisación constante y permanente en todos los temas de la vida nacional vemos un gobierno sin rumbo que toma medidas disparatadas y acciones que luego echa para atrás", dijo Martínez.

Acusó al PRM de haberse convertido en un "fraude" tras la ciudadanía darle una oportunidad en las pasadas elecciones y no saber convertirse en un canalizador de la economía dominicana.