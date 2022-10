Danilo Medina dice PLD “ofrece un producto nuevo” con sus aspirantes presidenciales

El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, aseguró este lunes que con la consulta ciudadana que realizan para medir la simpatía de los seis aspirantes a la candidatura presidencial están “ofreciendo un producto nuevo” a la población, lo que -entiende- les permitirá ganar las próximas elecciones.

Medina indicó que ninguno de los seis aspirantes han sido candidatos a la presidencia, solo precandidatos, lo cual es algo nuevo que tienen que ofrecer a la población y así poder ganar los comicios del 2024.

“Ninguno han sido candidatos a la presidencia, nosotros vamos presentando un producto nuevo a las próximas elecciones, que es lo que nos va a garantizar a nosotros volver al poder en el 2024, porque no tengo dudas de que el PLD va a ganar las próximas elecciones”, manifestó el expresidente de la República.

Un reto para el PLD

Expresó que la consulta del próximo domingo es un reto para el PLD, y que en el país la gente se ha acostumbrado a ir a los certámenes a “ganar y no perder”, pero que de igual forma se pierde y se gana.

“Es más, son más lo que pierden que los que ganan y el próximo domingo habrá un solo ganador o ganadora y habrá cinco perdedores o perdedoras, el reto nuestro está en que los compañeros que no salgan beneficiados con la mayoría de los dominicanos que van a ejercer su derecho al voto para decidir quién va a ser nuestro precandidato lo acepten de buena manera”, expresó.

Se consideró un “demócrata a carta cabal” y aseguró que él sabe perder ya que "le había entregado la presidencia a Hipólito Mejía sin haberla ganado y aceptó que perdió sin haber perdido".

“Perdí unas primarias del doctor Leonel Fernández, también y la acepté, me retiré un poco, pero acepté mi derrota y no me fui del partido ni comencé a hablar mal de mi partido, entonces yo he sabido perder y también he sabido ganar”, enfatizó.

Aconsejó a los aspirantes a precandidatos del PLD que no resulten favorecidos con la simpatía de los ciudadanos a que recuerden que en “política nada se pierde” ya que el trabajo político siempre se acumula. “Yo no fui en el mismo en el 2012 que en el 2000”, subrayó Medina.

“Yo no creo que, porque se pierda un proceso se ha acabado una carrera política”, dijo.

Neutrales en la consulta

Aseguró que él al igual que un grupo de miembros del Comité Político se han mantenido “neutrales” en cuanto al favoritismo sobre quien será la persona que logré la mayoría de votos en la consulta del PLD.

Indicó que desde el 17 de octubre habrá un precandidato presidencial del PLD que será la única persona que representará a ese partido en los próximos comicios.

Seria en el 2023 cuando oficialmente el PLD pueda proclamar como su candidato presidencial a la persona que resulte ganadora de la consulta de simpatía, tal y como lo establecen las leyes electorales.

“Pueden presentarse otros compañeros, pero saben que el voto será de ese precandidato que estamos escogiendo”, dijo Medina durante una entrevista en el programa el Sol de la Mañana por Zol 106.5.

Indicó que ha llegado la recta final de la consulta y que la misma "ha sido un proceso largo" donde los miembros del partido han dejado sus casas para integrarse al trabajo y organizar el evento lo que dijo, "no es una tarea fácil".

"Es un evento que se está haciendo concomitantemente con la construcción de un nuevo partido. El PLD, aquí se ha construido un nuevo partido y la gente no lo puede apreciar así porque es como cuando reparas una casa y la gente no se muda y se repara con ella adentro, pero el PLD es nuevo”, destacó Medina.

Aseguró que el padrón que tenía depositado en la Junta Central Electoral (JCE) no era confiable, por lo cual desde el sexto congreso se acordó revisar el padrón.

“Está depositado en la JCE, pero no nos da la confiabilidad que queríamos”, subrayó el expresidente de la República y explicó que por eso la organización que preside tiene dos padrones, uno de militantes y otro de simpatizantes pasivos.

El padrón depositado ante la JCE tiene 1.7 millones de militantes y se le han agregado casi medio millón recientemente.

“Mucha gente no cree que las juramentaciones que hicimos eran juramentaciones ciertas porque los lugares no tenían capacidad para ni siquiera una tercera parte para la cantidad de gente que se estaban juramentando”, comentó Medina, y dijo que las mismas eran más simbólicas que real debido a que en el país no había un salón que ocupara esa cantidad de personas.

Agregó que para la realización de la consulta se ha tenido que verificar a las personas que van a votar, “que no es fácil”, porque no se van a usar todas las mesas que se utilizan en un proceso de elección general por la Junta Central Electoral (JCE) que son cerca de 17,000, y en ese sentido, señaló que el PLD utilizará cerca de 2,700 mesas y que de los más de cuatro mil centros de votación que tiene la JCE solamente se estarían utilizando unos 1,600 debido a que “estos no son procesos que convocan a toda la sociedad”.

“Mi llamado es a los compañeros del PLD, el proceso está en sus manos, ya la dirección del partido ha hecho su trabajo, un trabajo que tendrá que ser reconocido en el futuro porque montar esta estructura sobre la construcción de un partido nuevo no ha sido nada fácil”, destacó Medina.

Aseguró que el PLD tiene muchas limitaciones económicas, que fue “otra de las cuestiones que primó para la juramentación, pues no hay tantos recursos para transportar a tanta gente a juramentarse”.

Exhortó a los peledeístas a salir a votar el próximo 16 de octubre, ya que a su parecer, de ese proceso habrá ganancias para el país, el sistema democrático y el PLD.

Definió al PLD de hoy en día como un partido de vocación democrática, disciplinado, participativo e incluyente.

“Pocos partidos se someten a procesos democráticos para la elección periódica de sus autoridades y para las elecciones de sus candidatos; aquí la mayoría de los partidos señalan con el dedo quiénes son los candidatos y quiénes no son candidatos, aquí la gente tiene participación y por eso es que hay tanta gente que se quieren organizar porque aquí hay oportunidades”, dijo el exmandatario.

Los aspirantes

Este próximo domingo, 16 de octubre, Luis de León, Maritza Hernández, Francisco Domínguez Brito, Abel Martínez, Margarita Cedeño y Karen Ricardo se disputarán la simpatía de los peledeístas y la población en general en una consulta ciudadana para elegir al precandidato del PLD a nivel presidencial.

