Continúa impasse en bufetes directivos de siete comisiones en Cámara de Diputados

Continúa el impasse en la escogencia de los bufetes directivos de siete comisiones permanentes en la Cámara de Diputados, cuya lista la lidera la de Hacienda, un órgano de gran importancia por las iniciativas que debe conocer.

Ayer, con lograr consenso en 14 comisiones permanentes más, se incrementó a 34 de 41 la lista de esos órganos en los que no existen diferencias partidarias.

Entre los bufetes directivos de las siete comisiones permanentes en los que aún los bloques partidarios no han logrado ponerse de acuerdo figuran, además de Hacienda, la de Fuerzas Armadas, Modernización y Reforma, Seguridad Social, Turismo, Niñez, Adolescencia y Familia y Derechos Humanos.

La conformación de las 14 comisiones permanentes, cuyos bufetes directivos fueron consensuados, está distribuida de la siguiente forma: nueve presididas por el Partido Revolucionario Moderno (PRM); dos, por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD); una por la Fuerza del Pueblo; una por el Partido Quisqueyano Social Demócrata (PQDC) y una, por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

En total, tomando en cuenta el consenso logrado por los bufetes directivos de la primera lista de 20 comisiones permanentes, dichos órganos están liderados 14, por el PRM; 11, por el PLD; 4 por la Fuera del Pueblo; dos por el PRSC, uno por Opción Democrática (OD), uno por PQDC y uno, por el PRD.

Cinco bufetes directivos fueron ratificados por completo de la lista de las 14 últimas comisiones permanentes consensuadas.

Aunque el resto fue objeto de cambios de diputados persisten siendo ocupados esos cargos por legisladores de un mismo partido.