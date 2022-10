Senador por Dajabón responde a Abinader; dice querían pagar terrenos para verja a RD$500 el metro

El senador de la fronteriza provincia Dajabón por el Partido Fuerza del Pueblo, David Sosa, respondió durante la sesión senatorial de este miércoles al presidente de la República, Luis Abinader, sobre las acusaciones de supuestas presiones e incitación a dueños de terrenos donde se construye el muro fronterizo para cobrarles montos más altos al Estado.

En su intervención, Sosa dijo que a los dueños de terrenos les tasaron a 500 pesos el metro, cuando en su provincia ningún pedazo de tierra cuesta menos de 2,000 pesos.

"Usted se refirió, señor Presidente, a unas 35 o 38 casitas que tenemos en Dajabón, yo voy a seguir apelando a la sensatez a ese hombre de familia, a ese hombre hijo de una madre, que no deje que maltraten esas 35 familias que hoy no tienen nombre, que quizás no tienen documento, pero sí documentos de título, pero si hoy tienen un documento en la mano que les tasaron a 500 pesos el metro, en Dajabón en ningún sitio venden ningún pedazo de tierra en menos de 2,000 pesos el metro, pero ¿con qué van a hacer esa casita?", manifestó.

Dijo que siempre ha estado a favor del muro y que "esas viejitas no quieren dinero, lo que quieren es su casa".

“Lo que ha traído el escándalo, es la situación de unos terrenos que lo quieren coger bajo el alegato de utilidad pública para regalárselo a los poderosos”, manifestó Sosa.

Durante su exponencia, Sosa mandó a colocar un video del presidente Abinader de cuando el mandatario habló sobre la inversión que llevaría la construcción del muro fronterizo, que es de más de 1,750 millones de pesos, y que la primera fase estaría lista entre siete o nueve meses.

Sin embargo, el legislador destacó que “van siete meses y 21 días… y no hay un kilómetro listo”.

Criticó que Abinader premie a los militares de Dajabón cuando han sido “quienes han vendido este país”.

“Cuando usted va a Dajabón, que yo creo que usted va a dar duro en la mesa, por eso que le hicieron, usted llega a premiar esos antipatriotas, que son los militares, los que han vendido este país, llegan con un tema politiquero a decir que va a comprar helicópteros, carros, antitanques y que va a mandar que se yo cuántos guardias”.

Enfatizó que la frontera nunca ha estado cerrada.

“La frontera está abierta, la frontera no está cerrada, hay que decirle a este país que la frontera nunca se ha cerrado, no en este Gobierno, en todos los gobiernos, lo que se cierra allá es el puente, mandan dos camioncitos llenos de guardias y eso es: ya la frontera está cerrada”, expresó.

Tras lo sucedido, recomendó al presidente Abinader “sacar el tema migratorio de la politiquería” y buscar ayuda con los diferentes sectores de la vida nacional.

Lo que dijo Abinader

En un recorrido de supervisión por la frontera, Abinader respondió a una pregunta sobre la queja del legislador, de que los trabajos van lentos. Abinader dijo a periodistas que le acompañaron que "hubiera sido bueno que su Gobierno lo haya construido". "Si él (refiriéndose a Sosa) no presionara tanto a los dueños de los lugares, diciéndoles que le cobre más al Estado, hubiésemos ido más rápido".

Aseguró que Sosa está incitando a que los dueños de terrenos cobren más al Estado.

"Entonces, si no hiciera eso el amigo David, hubiéramos ido más rápido", aseguró Abinader.