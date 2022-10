La explicación del PLD ante los incidentes con las impresoras en SDN

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) confirmó este domingo que en tres recintos de votación se han registrado inconvenientes con la impresión de las boletas, donde se triplican esas impresiones.

Andrés Navarro, en su calidad de miembro de la Comisión Organizadora de la Consulta Sobre Aspirantes Presidenciales (Conap) del PLD, indicó que al igual que en la escuela Ramón Matías Mella en Villa Mella también se reportaron incidentes en Hacienda Estrella y La Victoria.

Según señaló Navarro, los incidentes rondan en torno a la mala instalación de las impresoras en los centros de la consulta.

Al ser cuestionado sobre que el error con las boletas que al final lanza la impresión del voto a favor de Margarita Cedeño, Navarro indicó que por la naturaleza del incidente "es lo normal" porque se hace el mismo intento con la misma fotografía.

"Al momento de una persona ir a participar, votar y marcar la figura de su preferencia la impresora no actuó y, desconociendo que la impresora no estaba conectada, se le autorizó a la persona para volver a insistir, para saber si era la pantalla que no estaba funcionando bien. Todos esos intentos se acumularon en el computador y, cuando descubrieron que era la impresora que estaba mal conectada, al conectarla, la impresora llevó a cabo en papel todos los intentos que se habían establecido", explicó.

Entre risas dijo: "Lo raro sería que estas boletas fueran de diferentes aspirantes cuando solamente uno se estuvo marcando".

Esas boletas fueron anuladas y borradas del sistema y se precedió a resetear esos equipos que estaban dando el error.

"Fue reseteada y entonces se generó el acta cero para, frente a todos los representantes de los aspirantes, demostrar que el sistema estaba totalmente limpio y comenzó la votación", señaló Andrés Navarro.

Dijo que la confusión ha sido debidamente aclarada por la comisión, los técnicos y que en esos centros están funcionando de manera normal.