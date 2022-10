Santiago: poca asistencia de votantes en consulta ciudadana del PLD

En un recorrido de Diario Libre por varios centros de votaciones de la Consulta del Partido de la Liberación Dominicana, en la zona Oeste de Santiago, no se visualizó presencia considerable de votantes durante las horas de la tarde antes del cierre de las votaciones.

Al visitar la escuela Telesforo Reynoso, ubicada en la calle Pimentel esquina Independencia, en el sector La Joya, apenas había una persona realizando su voto en la mesa No. 5 del lugar.

Al cuestionar a uno de los integrantes de la comisión del centro de votación, nos informó que durante todo el tiempo transcurrido hasta el momento de la visita, a eso de las 3:00 de la tarde, un estimado de 200 votantes habían acudido, y que el padrón electoral en dicho centro estaba habilitado para el votos de miles de personas.

La misma situación fue observada en otros puestos de votación ubicados en sectores aledaños como; La Otra Banda, Bella Vista, Villa Liberación, Baracoa, entre otros.

La hora de cierre de las votaciones fue a las 5:00 de la tarde, y los resultados empezarán a ofrecerse desde la Casa Nacional del (PLD).

De acuerdo a lo estimado por integrantes de la Comisión Electoral de la Consulta del partido morado, en la provincia Santiago hay un estimado de 100 mil personas con derecho al voto.

En el recorrido que realizó este medio en horas de la mañana, no se detectaron mayores inconvenientes, sin embargo si hubo al menos tres casos de personas que no pudieron votar, porque no fueron halladas en el padrón de electores.

Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez, ambos candidatos a la nominación presidencial por el PLD y oriuntos de esta ciudad de Santiago, realizaron su voto en el mismo centro educativo dónde les correspondía, según su cédula de identidad y electoral. Acudieron en horas de la mañana, en el Politécnico Femenino Nuestra Señora de las Mercedes, ubicado en la avenida Salvador Estrella Sadhalá.