Senado se trasladará a San Cristóbal por el día de la Constitución

Este próximo domingo 6 de noviembre, día de la Constitución de la República Dominicana, el Senado se trasladará a la provincia de San Cristóbal para realizar una sesión extraordinaria.



El traslado de la sesión se dio a raíz de un proyecto de resolución sometido por el senador de San Cristóbal, Franklin Rodríguez, para que el pleno se traslade a esa provincia a sesionar por motivo del 178 aniversario de la Constitución.

Al someter la votación de la iniciativa, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, advirtió a sus homólogos que si iban a dar su voto favorable también debían ir a la sesión.

"Solamente quiero decirle a los senadores que es importante si lo aprueban que vayan porque es un domingo, para que después esa sesión no vaya a caerse por asistencia, por eso si no van a ir no voten, porque después no quiero que el Senado quede mal allá", señaló Estrella.

El legislador indicó que hacía la aclaración debido a que el día de la Constitución es domingo y se podía dar el caso de que no pudieran ir.

La votación pasó con 24 votos a favor y 6 en contra.

