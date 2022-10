Alfredo Pacheco: “Para cubrir el déficit hay que coger prestado”

Aunque está consciente que los endeudamientos, suscritos por el Estado y aprobados por el Congreso Nacional, no son bien vistos, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, explicó que, ante el déficit financiero existente, al gobierno no le queda otra alternativa que coger prestado. De esa manera, el líder congresual no descartó la aprobación de 36 préstamos internacionales contemplados en el proyecto de ley de Presupuesto General del Estado de 2023, por 6,660.7 millones de dólares.

Además, Pacheco, quien fue entrevistado por Diario Libre, se refirió sobre la condena dictada contra el diputado perremeísta por Sánchez Ramírez, Sadoky Duarte, por ultraje y violencia a la autoridad pública, el proyecto de ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos y la campaña proselitista precipitada. A continuación la entrevista:

—El proyecto de Presupuesto General del Estado de 2023 contempla la autorización a suscribir 36 préstamos. ¿Podrían ser aprobados en la Cámara de Diputados?

Reconozco que una gran parte del país tiene muchas quejas de los préstamos. Pero qué ocurre, nuestro presupuesto es deficitario desde el año 2003 tras la crisis de los bancos. El presupuesto siempre tiene un déficit desde esa fecha, entonces, de dónde salen (esos recursos)? De los préstamos que anualmente tiene que tomar el país porque tiene que cubrir el déficit. El porcentaje de la deuda ha descendido sustancialmente. Nosotros lo encontramos entre un 53 y un 54 por ciento del producto interno bruto y ahora mismo está entre un 40, 43 o 44 por ciento.

Entonces, ¿qué ocurre?, que, muchas veces, y básicamente la oposición señala como que los préstamos son una novedad. Aquí siempre se ha cogido préstamos. Entonces, yo tengo que decir, lamentablemente, que fue la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo el único que ha podido exhibir que se pagó la deuda externa por completo.

Tú tienes, por ejemplo, Estados Unidos, y yo no quiero que nos comparemos con Estados Unidos, pero nosotros mientras estamos en el 40 y tanto por ciento, todavía no llegamos al 50 de la deuda con relación al producto interno bruto, en Estados Unidos es casi el 110 por ciento, ¿tú entiendes? Tú te vas a Inglaterra, lo mismo. En la mayoría de los países avanzados el pago del servicio de la deuda sobrepasa siempre el ciento por ciento del PIB.

No quiero decir con eso que nosotros tenemos que buscar préstamos, pero, por lo menos, lo que el país paga más, lo que es el déficit anual que tiene el presupuesto, hay que cogerlo prestado porque no hay de otra.

—El diputado Sadoky Duarte fue condenado. El único de los siete diputados investigados por diversos motivos. ¿La Cámara de Diputados deberá tomar alguna decisión al respecto? ¿Cree que esos casos afectan la imagen de la Cámara Baja?

En el caso de Sadoky, él no ha sido condenado a prisión material, sino que ha sido condenado y tiene una suspensión de la prisión, por lo tanto, la Cámara no tiene que tomar ningún tipo de medida en relación a este tema.

Mi recomendación al diputado es que cumpla su condena. Alejarse de los lugares, porque tampoco fue condenado por violencia de género; eso fue descargado y otro tipo de acusación. Pienso que él debe cumplir con ese propósito. En ese sentido, he conversado con el diputado.

Los demás casos están en las instancias correspondientes y se sabe que el diputado Fausto Domínguez fue descargado por la Suprema Corte de Justicia y los otros casos no han sido sometidos; ellos tienen una investigación abierta por parte de la Procuraduría.

Tienen investigaciones abiertas, no se les ha presentado acusación. Incluso, según tengo entendido, los plazos se han vencido.

Con relación a si afecta la imagen, siempre afecta, porque el que investiguen uno o varios de los miembros siempre trae situaciones de suspicacia. Estamos tratando de hacer las cosas correctamente, con transparencia... de hacer nuestro trabajo y en eso hemos estado en estos dos años.

Proyecto de ley Ordenamiento —El proyecto de ley de Ordenamiento Territorial pasa a la Cámara de Diputados. ¿Qué le espera? Tenemos que examinar lo que decidió el pleno del Senado. Lo que aprobó la comisión bicameral sufrió modificaciones en el pleno. Un derecho que tienen los senadores. Cada pleno tiene su soberanía de modificar. Esa revisión nos lleva cerca de un mes para nosotros chequear bien y sugerir si tenemos unas modificaciones y si no, aprobarlo como vino. Existen dos cámaras, cada cámara revisa lo que hizo la otra. Ningún proyecto se va sin leerlo, aunque se tenga otra percepción. Hay que examinarlo. Pasa por un cedazo cada proyecto. Luego nosotros procedemos a sancionarlo.

—En el caso del diputado perremeísta Miguel Gutiérrez, declarado incompetente en Estados Unidos, usted dijo que propondría alguna solución...

En los próximos días vamos a dar los pasos, porque ya hay una serie de circunstancias que se han cumplido y antes no podíamos tomar ninguna medida, pero ya tenemos un camino a tomar. Y más adelante, después que lo conversemos con las instancias correspondientes aquí, en la Cámara de Diputados, entonces daremos la información de manera pública. Pero el Congreso ha estado, y básicamente la Cámara de Diputados, muy pendiente de este tema.

—Ante la campaña precipitada la Junta Central Electoral (JCE) ha hecho de nuevo advertencias. La oposición dice que el presidente Luis Abinader se mantiene en una campaña permanente ¿Qué opinión le merece?

Los actos bajo techo o en locales cerrados, la Ley núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos, los permite. Pienso, con toda honestidad, que al país le haría bien una parada, porque indudablemente que ante la embestida de la oposición: Fuerza del Pueblo, con un candidato en permanente campaña; y el PLD, que hasta con mucha sutileza escogió disfrazadamente su candidato. Ante esas circunstancias, indudablemente, que el PRM no puede quedarse sentado, porque tiene que reaccionar. Primero, porque somos el partido que estamos en el Gobierno, y segundo, pretendemos y tenemos el derecho de poder optar para quedarnos a partir del año 2024 al frente del Estado dominicano, y si nos quedamos sentados viendo cómo, olímpicamente, otros partidos salen a hacer actos, que, aunque no están prohibidos por la ley… pero, indudablemente, son parte importante del trabajo electoral que vienen a hacer los partidos. Entonces, nuestro partido se ha visto en la obligación de organizar algunas situaciones. Ojalá que la Junta se ponga de acuerdo y los partidos políticos, pero, si no se ponen de acuerdo, ¿qué podemos hacer, si los otros están haciendo el trabajo? Yo no voy a decir que la oposición sí y el PRM no. Todos han salido a organizar sus fuerzas para trabajar en el proceso de inscripción de militantes, de preparación de estas fuerzas políticas para participar en el torneo electoral que comienza el año que viene, porque en octubre hay primarias.

Usted no puede pedirle al PRM que se quede guardado en la casa. El presidente Luis Abinader está en su ejercicio gubernamental. Tiene un estilo diferente, no está en campaña, está trabajando en la ejecución de un programa que dio al pueblo dominicano y en la solución de los problemas eventuales que se han venido presentando: COVID-19, guerra Ucrania-Rusia y el huracán Fiona.

"Ante la embestida de la oposición, indudablemente que el PRM no puede quedarse sentado, porque tiene que reaccionar" Alfredo Pacheco Presidente Cámara de Diputados “

—Por los tranques en la conformación de los bufetes directivos de las comisiones permanentes se podría generar un estancamiento en la aprobación de las leyes?

Nosotros tenemos 37 comisiones de los que ya que hemos leído los bufetes directivos. Faltan cuatro comisiones permanentes las cuales ya las tenemos consensuadas. La elección de los bufetes directivos la resolvimos. Ahora algunas comisiones están pasadas de miembros y hay otras que les faltan miembros.

Todos los proyectos de ley fuertes que llegan aquí los sacamos (aprobamos). Excepto el Código Penal. No tenemos pendiente proyectos fuertes. Como podrás ver un proyecto que llegue no dura más de 30 días.