A un año de la muerte de Reinaldo Pared Pérez

La madrugada del 29 de octubre del 2021 circularon las primeras noticias del fallecimiento de Reinaldo Pared Pérez, expresidente del Senado y uno de los principales líderes del Partido de la Liberación Dominicana, que hasta ese momento libraba una batalla contra un cáncer de esófago.

La muerte del Pared Pérez a los 65 años se debió a suicidio, debido a una depresión que padecía junto a la enfermedad, según reveló más adelante su esposa Ingrid Mendoza.

La noche del jueves, el PLD realizó una misa y la mañana de este viernes, en la Casa Nacional de la organización que lleva el nombre del fenecido, el partido morado también le rindió honor durante un acto presidido por el expresidente de la República, Danilo Medina; la cúpula morada y parte de la familia de Pared Pérez.

“En estos 365 días no ha habido un solo momento ni un solo lugar, donde una persona no se me acerque para hablarme de las virtudes de nuestro querido hermano. Reinaldo tenía inmensas cualidades, no solo como político sino también como ser humano”, pronunció su hermano Sigfrido Pared Pérez.

En tanto que Medina lo definió como un hombre íntegro, que "tenía talento y talla de líder”

De regidor a presidente del Senado

Pared Pérez ingresó en 1975 al PLD, cuando el partido solo tenía dos años de haber sido fundado por Juan Bosch. Uno de los puestos que desempeñó al principio de su carrera política fue el de regidor del PLD ante Ayuntamiento del Distrito Nacional, entre los años 1986-1994. De los cuatro últimos años fue vocero de su partido ante la Sala Capitular.

En el 1994 ingresó al Comité Central y en 1999 al Comité Político del PLD. Llegó al Congreso como diputado por el Distrito Nacional en 1996 y se mantuvo hasta 2002.

En 2006, cambió de cámara tras ganar la senaduría del Distrito Nacional. En ese puesto, en el que alcanzó posteriormente la presidencia del Senado, estuvo al hasta el 2020, cuando debido a los problemas de salud, decidió hacer una pausa.

Dentro del PLD ocupó varias funciones, siendo la más alta, secretario general de la organización.

En septiembre del 2019, Pared Pérez declinó competir por la candidatura presidencial del PLD, luego de denunciar que había “una clara intervención de una gran parte del gobierno” en torno a un precandidato.

El 6 de octubre, Gonzalo Castillo ganó la candidatura sobre Leonel Fernández, quien se marchó del partido tras alegar fraude en las votaciones.

En medio de ese impasse, Pared Pérez se mantuvo en el PLD, pero en cambio, su esposa Ingrid Mendoza le brindó apoyo a Fernández, quien hizo tienda aparte con el partido la Fuerza del Pueblo, el cual fundó tras su salida del partido morado.

Su batalla contra el cáncer de esófago

En marzo del 2020, a pocos días del país haberse confinado por el COVID-19, Pared Pérez anunció que tenía un tumor en el esófago y que se marcharía a Estados Unidos para tratarse la enfermedad.

Durante ese proceso usaba sus redes sociales para desahogarse, narrar su odisea y dar aliento a las personas que tenían cáncer.

En agosto de este año, su esposa Ingrid Mendoza reveló que Reinaldo padecía de un trastorno depresivo mayor y que ya había intentado quitarse la vida en dos ocasiones.

¿Cómo obtuvo el arma? y ¿cómo se filtraron las fotos de su muerte? Son las interrogantes que todavía mantiene su esposa, según reveló en Twitter.

