Raquel Peña rechaza referirse a petición de EEUU de brindar asistencia a los haitianos

La vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, rechazó este sábado dar su opinión sobre la sugerencia que EEUU hizo al gobierno dominicano de proteger a haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana vulnerables en el país.

Diario Libre abordó a la funcionaria para conocer su opinión sobre el tema al culminar una de varias actividades que desarrolla en la ciudad de Santiago este sábado.

"A lo que yo me quiero referir es a este programa 14-24, ayúdenme a que podamos destacar lo que nosotros como país necesitamos, y que esos muchachos que tu le ves la carita ahí, que están insertándose en ese programa, no salgan. Esos si están en situaciones vulnerables y esos son los que nosotros realmente tenemos que darle auxilio, y no soltarlos", expresó Peña.

El recorrido de la vicepresidenta

La vicepresidenta estuvo en horas de la mañana en el municipio San José de Las Matas, dónde entregó recursos y medicamentos al Hogar de Ancianos "San José", después encabezó el lanzamiento del programa 14-24, que es un plan de apoyo a jóvenes en edades de 14 a 24 años.

La iniciativa está dirigida a lograr la capacitación de los jóvenes en diversas áreas, para insertarlos en el sector laboral haciéndoles partícipes del desarrollo y bienestar social del país.

El programa del Gabinete de Política Social de la Presidencia ha sido llevado a cabo en 83 localidades.

Raquel Peña, al hablar a los presentes, destacó la importancia de que se brinden opciones y oportunidades a los jóvenes, para convertir un futuro incierto en uno más prometedor y de éxito.

"Es de gran satisfacción inaugurar aquí este programa lo que es parte esencial de tantos programas en beneficio de nuestra gente, cada uno de ustedes tienen el compromiso de obtener la formación, comprendemos que en la juventud nos preocupan muchos temas, tales como la reinserción laboral, y este programa resuelve eso ", dijo la gobernante.

Unas 22 instituciones se han unido en el desarrollo del programa 14-24, tales cómo: ministerio de Trabajo, Salud Pública, gabinete de Política Social, Centros Tecnológicos Comunitarios, Mescyt, Juventud, Educación, Deportes, Plan Social, Cultura, Comedores Económicos, Industria y Comercio, entre otras instituciones estatales.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/29/una-persona-con-un-microfono-en-la-mano-288555e4.jpeg Raquel Peña, vicepresidenta de la República. (FOTO CÉSAR JIMÉNEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/29/grupo-de-personas-en-un-evento-8c8778f3.jpeg Vicepresidenta Raquel Peña rechaza referirse a petición de los EE.UU. de brindar asistencia a los haitianos (FOTOCÉSAR JIMÉNEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/29/eduardo-estrella-y-otro-en-uniforme-posando-para-una-foto-c30ec831.jpeg La funcionaria encabeza varias actividades en Santiago. (CÉSAR JIMÉNEZ )

Programa 14-24

Alex Mordan, director del programa 14-24, señaló que: "Este programa nació en la campaña electoral es una preocupación del presidente el ver jóvenes en una mata en una esquina sin trabajo ni estudios, por eso hoy tenemos como objetivo que el país se convierta en referente de éxito, este es el centro número 83, vemos un esquema de prevención".

Samanta Tavares, integrante del programa social, expresó que: "Jóvenes en proceso de desarrollo, damos las gracias al gobierno por su visión en los jóvenes, conducirá a los jóvenes de nuestra comunidad hacia un futuro mejor".

La vicepresidenta, también entregó recursos por más de ocho millones de pesos, que serán utilizados la compra de una retroexcavadora, para la reparación de caminos vecinales. El cheque fue recibido por el director distrital de Las Placetas, Ramón Alexis Rodríguez.