Director de Cooperación y Observación Electoral de la OEA expone sobre la democracia en la región

En su conferencia titulada “Democracia”, el director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Gerardo de Icaza, destacó que existen dos tendencias en general en el mundo de la democracia, una que va hacia la mayor democratización de los países y la otra que hacia el autoritarismo.

Icaza, destacó que existe un tercer nivel que lo ocupan los países que se mantienen más o menos en su desarrollo ya sea democrático o autoritarios, pero que en ese sentido estos no han tenido un movimiento en los últimos 20 o 30 años.

Según los datos dados por Icaza en el 2021 solo 15 países del mundo tenían una tendencia a ser más democráticos de lo que eran y que estos en su mayoría son pequeños los cuales constituyen alrededor del 3 % de la población mundial.

“En cambio, oigan esto, 33 países equivalentes al 36 % de la población mundial se hicieron más autoritarios”, explicó Icaza.

El director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA, disertó en el segundo día del congreso Internacional “Partidos Políticos, Democracia y Derechos Políticos”, que organiza el Tribunal Superior Electoral (TSE).

Indicó que el nivel de democracia en el mundo hoy en día es equivalente al del 1989, que fue cuando ocurrió la tercera ola democrática, lo cual catalogó de “grave”.

Continuó explicando que entre el año 2020 y 2021 el mundo se fue de 25 dictaduras cerradas a 30, “siendo esta el peor tipo de dictadura”, y señaló que los autoritarismos electorales donde las elecciones son “simplemente una simulación” son una realidad en 60 países del mundo.

“Sumemos, 30 países autoritarios cerrados y 60 países autoritarismos electorales, 90 países del mundo no viven en democracia y esto equivale a 70 % de la población en el mundo que no viven en democracia, entonces les pido un aplauso para República Dominica que sí vive en democracia”, señaló Icaza.

Otros temas tratados en la conferencia fueron en torno a la democracia liberal y la democracia electoral.

Uno de los datos dados a conocer por Icaza, señala que, en Latinoamérica, “solo dos países han tenido una clara tendencia democrática en los últimos 10 años” y estos países son Ecuador y República Dominicana.

Explicó que existe un falso mito entre dictaduras y democracia debido a que hay unas interpretaciones en torno a que “quien no apoya directamente la democracia está favoreciendo las dictaduras”, postura con la cual el director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA dice no estar de acuerdo.

Dio una breve explicación, en términos económicos, entre dictaduras y democracias. Sobre esto dijo que el 30 % de las dictaduras durante un periodo de tiempo de 25 años tiene una recesión económica total, lo se traduce en una falta de crecimiento dice Icaza.

Mientras que en un período de tiempo similar las democracias crecen en términos de Producto Interno Bruto (PIB), 30 % más, o sea que presentan mejores índices en educación, más personas ingresan a niveles secundarios de escuelas y tienen mejores índices de paz y seguridad.

“No es menor esto, las democracias tienden a atacarse menos entre sí, que las dictaduras; en términos de seguridad no es cierto eso de que mano dura genera menos inseguridad lo que acaba sucediendo es que las propias fuerzas del Estado van generando también represión y eso no se cuenta por parte del propio Estado como un acto de violencia”, explicó.

Icaza dijo que no es sorpresivo que en todos los países de la región los mismos tres problemas salgan una y otra vez los últimos 30 años como las mayores preocupaciones ciudadanas que son la desigualdad, la inseguridad ciudadana y la falta de empleo.

Gracias al @TSElectoralRD por la generosa invitación a este interesante congreso internacional. Fue un privilegio hablar ante un público tan entusiasta y participativo sobre los riesgos que enfrenta la democracia a nivel global y cómo podemos hacer frente a la erosión democrática pic.twitter.com/fgtpsAjyHJ — Gerardo de Icaza (@gerardodeicaza) October 28, 2022

“Tenemos una de las regiones más desiguales, si no es que la más desigual, oigan este dato, 35 de las 50 ciudades más peligrosas están en América Latina y tenemos una válvula como la migración, pero la búsqueda de empleo y no solo por el desempleo sino también por el subempleo, es decir gente calificada para empleos que no existen, son constantemente los problemas que cambian de orden según el país”, subrayó.

Sobre esto dijo que no es un secreto como es que se deben resolver esos problemas, ya que hay pases que lo han resulto “sin necesidad de fórmulas mágicas”, pero que es en ese punto donde viene el “desencanto” de la democracia.

En su ponencia destacó que cuando un país entra en la fase de tendencia al autoritarismo, solo uno de cada cinco países, es decir que “solo el 20 % se sana” y que un 80 % deriva en autoritarismo cerrado, y que los resortes democráticos para salvar a un país de eso se basan en una oposición unida, una burocracia y una unión civil fuerte y un poder judicial autónomo.

“Si se pierden alguna de esas tres, van a estar en el 80 % y no en el 20”, dijo.

Aprovechó la ocasión para felicitar a la República Dominicana por la tendencia hacia la democracia y exhortó a que sigan con esa tendencia dentro de los próximos 10 años.

“Sigan los próximos 10 años en la misma tendencia, sean un ejemplo regional, cuiden su democracia y cuiden los principios democráticos en la región”, finalizó Gerardo Icaza.

“No existe democracia sin empatía, sin dialogo y sin elección, no existe”, Gerardo de Icaza (@gerardodeicaza), director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la @OEA_oficial pic.twitter.com/BkcfKZNe84 — Tribunal Superior Electoral (@TSElectoral_RD) October 28, 2022