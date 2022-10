PRSC suspende elección de sus autoridades

La Comisión de Elecciones encargada de organizar la Convención Nacional Ordinaria del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) decidió “diferir” la celebración de ese evento para buscar un consenso y presentar una plancha unitaria.

La asamblea de delegados políticos que hoy debía escoger las autoridades del partido para un nuevo período fue convocada para las 10:00 de la mañana de este domingo, pero hasta pasado el mediodía todavía no había logrado el quórum del 50% más uno de los inscritos para iniciarse.

A la 1:19 de la tarde, Máximo Castro Silverio, presidente de la comisión, salió para anunciarla a los delegados, que ya habían empezado a marcharse, que no había sido posible consensuar una plancha unitaria.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/30/un-grupo-de-personas-en-un-salon-3ba2aeeb.jpeg Máximo Castro Silverio anunció la suspensión (PEDRO BAZIL)

El veterano político leyó a los presentes el comunicado que rezaba: “La Comisión de Elecciones procede a diferir la presente convención nacional ordinaria a los fines de armonizar la presentación de una plancha unitaria que represente las diferentes versiones de pensamiento dentro de nuestra organización política”.

Quique Antún, actual presidente y aspirante a ser reelecto, llegó diez minutos antes de las 12:00 del mediodía a la casa nacional del partido colorado, y abandonó el lugar 13 minutos después, antes de que se anunciara la suspensión. A su salida, dijo que sí habían logrado el quórum, pero que “la comisión tenía unos problemas de carácter procedimental y legal que tenían que resolver.

Rogelio Genao, actual secretario General, es el único que se disputa la presidencia con Quique Antún. Más temprano, Máximo Castro Silverio insinuó que Genao declinaría sus aspiraciones y Antún sería el único aspirante.

Cuando se marchaba del local del partido, Genao admitió que al final no hubo quórum y que no fue posible armonizar “algunas posiciones”. “Tú sabes que estamos procurando la construcción de una plancha de consenso, hubo dificultad en el quórum y no se había logrado el consenso en algunas de las posiciones”, señaló el senador.

El delegado político del PRSC en la Junta Central Electoral y miembro de la referida comisión, Tácito Perdomo, entiende que al PRSC le conviene más lograr que los altos dirigentes de las diversas corrientes armonicen para mantener la unidad, algo que casi se llegó a lograr.

Este consenso excluye a Héctor Rodríguez Pimentel quien, según Tácito Perdomo, ha tomado otro camino.

Eddy Alcántara

El dirigente Eddy Alcántara aseguró, más temprano, que él había instruido a 311 delegados que responden a él a no asistir debido a que la comisión electoral le impidió inscribirse como candidato a la presidencia.

Perdomo respondió que Alcántara no podía ser candidato porque no pertenecía al PRSC y porque era funcionario del Gobierno. También denunció que había personas comprando votos a 5,000 pesos y amenazando con armas de fuego para intimidar a los delegados.

Problema con el padrón

El hecho de que 444 de los delegados con derecho a votar aparecían inscritos en otros partidos fue un obstáculo para que el PRSC lograra reunir al 50% más uno, ya que la ley les prohíbe votar en una organización política si están en el padrón de otra. La cantidad global de delegados es de 1,044.

Castro Silverio explicó que se dedicaron a llamar a esas personas para que decidieron si pertenecía a uno u otro partido, de los cuales más de 200 confirmaron que pertenecían al PRSC, recuperando su derecho a votar. Todavía el mismo día de la asamblea esas personas podían acudir, firmar un documento asumiendo la militancia reformista y participar. Todo esto fue insuficiente.