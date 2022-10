Pacheco: “Mucha gente no quiere el nuevo Código Penal y para desecharlo se agarran de las tres causales”

Ante la imposibilidad de lograr que durante esta gestión legislativa sea ley el proyecto que busca reformar el Código Penal, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aseguró que en un momento crucial los legisladores que portaban pañoletas azules, que rechazan la despenalización del aborto y los de las pañoletas verdes, que favorecen las tres causales para permitir el aborto, coincidieron en boicotear su aprobación por el tema de la discriminación por orientación sexual.

Al ofrecer una entrevista a Diario Libre, el líder de esa ala congresual aseveró que “mucha gente” no quiere el nuevo Código Penal y para desecharlo “se agarran” de las tres causales, de la discriminación por orientación sexual o de cualquier otra pequeñez. Aclaró, de inmediato, que se refiere a pequeñez no porque no tengan importancia sino porque cree forma parte de las excusas que buscan con varios temas que podría o no abarcar la pieza, tomando en cuenta que ésta contiene 419 artículos. “La gente de las pañoletas azules, una buena proporción de ellos, luego de haber conocido el Código Penal en todas sus partes, ahora quieren meter otros temas, como el de la discriminación....”, expresó.

Agregó: “Entonces, ¿quieres que te diga más? Yo lo denuncié en su momento y dije, bueno, yo no entiendo cómo las gentes de las pañoletas verdes y las gentes de las pañoletas azules coincidieron en boicotear el Código Penal la vez que se iba a aprobar, por el tema de la orientación sexual, ¿entiendes?”.

Aunque sonrió, manifestó que ambos sectores coincidieron al votar juntos e impidieron la aprobación del informe en esa ocasión.

Cuestionó que los citados grupos de diputados, enfrentados en cuanto al tema del aborto, comenzaron a sacar “subterfugios legales”, los cuales no especificó, para impedir la sanción favorable de esa iniciativa.

Al hacer esas declaraciones, Pacheco lo hizo en referencia a la tensa sesión ordinaria realizada el 16 de diciembre de 2021 cuando se cayó la aprobación del Código Penal, al no lograr suficientes votos.

En esa ocasión, Pacheco indignado dijo en el pleno de la Cámara Baja: “Que vuelvan y preparen otro que yo no vuelvo más a bregar con Código Penal en la República Dominicana “.

En ese tenor, al ser cuestionado sobre el tema por Diario Libre, indicó que muchas veces hay que llenarse de mucha serenidad y paciencia para aguantar “la denominada post verdad” que, entiende, se convierte en una realidad mediática.

Reveló que, en su momento, cuando vayan a conocer el Código Penal en ese hemiciclo, él propondrá que saquen los temas que generan controversia.

Crear condiciones

No obstante, Alfredo Pacheco dijo que confía en que en esta legislatura ordinaria o más adelante, porque esa pieza no perimiría, será aprobada.

Reconoció que el Código Penal hay que “airearlo” y trabajar bastante para crear las condiciones de aprobarlo. “Tienen que darse las condiciones. Hay que trabajar mucho, hay que trabajar bastante y, de verdad, la estamos creando. Ojalá que podamos conocerlo en el mes de noviembre. Si no lo conocemos en noviembre, si no lo conocemos en diciembre y ahí vamos, pero en esta legislatura, obviamente, que yo tendré que airearlo para ver si se generan las condiciones y los legisladores lo aprobamos”, concluyó.

“Código Pacheco” El presidente de la Cámara Baja reveló que algunos sectores, de los más radicales, a modo de burla al principio de esta gestión legislativa denominaron esa pieza “el Código Pacheco”. Al revelar esa anécdota quiso destacar que se trata de una iniciativa que se encontraba junto a otras de relevancia, “durmiendo el sueño de los justos” y que él la sacó a la palestra pública, lo que ha generado discusiones. Resaltó que siendo presidente de la Cámara de Diputados, el Código Penal ha sido aprobado en tres ocasiones pero no logró los requisitos constitucionales para que fuera convertido en ley.