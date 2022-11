Andrés Navarro anuncia aspiración a la Alcaldía del Distrito Nacional

El exministro de Educación Andrés Navarro buscará la candidatura a alcalde del Distrito Nacional por esa organización para las elecciones del 2024.

Según una nota de prensa enviada a los medios, el anuncio lo hizo durante una rueda de prensa, donde expresó: “Desde la gestión de la Alcaldía del Distrito Nacional, junto a una diversidad de profesionales, dirigentes del PLD y líderes sociales, promocionaremos las alianzas público– privado–social y dedicaremos nuestros mayores esfuerzos para construir la confianza suficiente, en el empresariado y en los diferentes sectores sociales”.

Para lograr su objetivo el también miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), presentó “un proyecto colectivo de ciudad para hacer de Santo Domingo una ciudad bien gobernada, bien segura, bien sana, bien ordenada y bien competitiva”.

Navarro manifestó que son grandes los retos que tiene la ciudad en materia de seguridad ciudadana, ordenamiento del tránsito, mantenimiento y ampliación del alcantarillado, control de usos de suelo, infraestructuras básicas en sectores populares, saneamiento ambiental, gestión de riesgos, entre otros.

De acuerdo a la información, Navarro reconoció que los problemas de Santo Domingo no son solo fruto del presente, sino que algunos vienen acumulándose por décadas de debilidades en la planificación territorial y en la gestión urbana, tanto local como nacional. Por eso, dijo estar convencido de que estos momentos de dificultades, por los que están pasando los capitaleños, no deben ser usados para simples críticas e imputaciones a culpables, ya que eso no llevará a la búsqueda de soluciones.



Su trayectoria

Andrés Navarro, que es arquitecto de profesión, además de haber sido ministro de Educación, también fue canciller de la República desde 2014 hasta el 2016, durante la gestión de Danilo Medina.

Otros cargos desempeñados en el Estado son: director de Gabinete del Ministerio de Obras Públicas (2014) y director adjunto del Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado (PARME).

A nivel municipal, desempeñó las funciones de director de Planeamiento Urbano y secretario técnico de la Alcaldía del Distrito Nacional (2002), durante la gestión de Roberto Salcedo, y secretario general de ese ayuntamiento. (2008).