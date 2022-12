Diputada Soraya Suárez dice que quiere un aumento de sueldo porque el dinero no le alcanza

La diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Soraya Suárez, manifestó este martes que quisiera un aumento de sueldo debido a que a los legisladores el dinero nos les alcanza y, por si fuera poco, deben andar bien representados.

La legisladora se expresó en esos términos al ser cuestionada sobre que la petición de la Junta Central Electoral (JCE) de que necesita más presupuesto que el otorgado para el 2023.

“¿En qué quiere la Junta Central Electoral gastar más dinero? Si no te alcanza, guárdalo porque cuando a mí no me alcanza para tres libras de arroz, yo dejo de comprarme un pintalabios, así de simple”, expresó a periodistas que la consultaron en el Congreso.

Respecto a quienes critican que no se haya dado mayor presupuesto a la Junta, la diputada les pidió que si tienen soluciones para el presupuesto que quiere la JCE que las presenten.

“Yo puedo pedir por mi boca, yo quiero un aumento de sueldo, a los diputados se nos endilga de que ganamos 500 mil, 600 mil, un millón de pesos, un barrilito, un cofrecito. La verdad que lo que ganamos ni siquiera nos alcanza, porque aquí hay que venir, que la gente lo sepa, aquí hay que venir bien vestido porque también te acaban por eso. No nos alcanza. No hay aumento de sueldo, entonces a otros hay que aumentarles, a otros sí, a otros no, porque esto es por preferencia”, agregó.