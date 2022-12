Tobías Crespo acusa a varias instituciones del Estado de impulsar campaña difamatoria en su contra

El diputado de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, acusó a Aquiles Jiménez y a la Cámara de Diputados, al Ministerio de la Presidencia de la República, la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom) y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) de impulsar una campaña difamatoria en su contra por las redes sociales, argumentando que a él la embajada de Estados Unidos en el país le habría negado la visa.

Al agotar un turno previo, durante la sesión ordinaria que se desarrolló este martes, el legislador amenazó con que llevaría el tema hasta las últimas consecuencias y que presentaría la denuncia ante la Procuraduría General de la República y el Departamento de Crímenes de Alta Tecnologías.

Mostró su visado por 10 años que, aseguró, tiene de forma ininterrumpida de la Embajada de Los Estados Unidos desde el año 1984.

Al referirse a @AquilesJimenez, por su cuenta a través de la red social Twitter, Crespo dijo que el pasado miércoles: “ese Señor indicó que estábamos vinculados con un diputado del PRM preso. Nunca he fumado, ni conozco la droga, ni he andado con un capo”.

Se refirió al twitt colgado por Jiménez que reza: “hoy la @EmbajadaUSAenRD le quito la visa a varios diputados @diputadosRD, entre ellos a @TobiasCrespo (Rafael Tobias Crespo Pérez) quien es investigado por sobornos recibidos en la administración anterior. Ps. @PachecoAlfredo aprende!!”, que utilizó ese cibernauta con el hashtag #TobiasSinVisa.

El diputado de la Fuerza del Pueblo dijo que fue tendencia en las redes sociales por este tema y mostró el mapa de datos que parte de la cuenta de Aquiles y se desplegó por varias cuentas de esa red social, entre las que se incluye: @DiputadosRD, la cual, asegura, explosionó en horario de trabajo, en momentos en el que se encontraba trabajando en una comisión permanente.

“Nunca he votado por préstamos de Odebrecht. No tuve que hablar con el gobierno anterior para que me saquen del expediente ni me han llamado de la Procuraduría. Ni me van a llamar porque ando por la regla”, manifestó.

Crespo argumentó que los “iguales” andan juntos y acusó a la Cámara de Diputados, a través de la cuenta en Twitter @DiputadosRD de apoyar esa campaña difamatoria en su contra, lo que catalogó como “lo más peligroso, pernicioso y rastrero”. Calificó como el hecho como una “rastrería y bajeza”.

El diputado advirtió que se metieron con el diputado que no debieron meterse porque en cinco minutos, al ser experto en tecnología, detectó el mapa de datos en el que se observan las cuentas que impulsaron esa difamación.

“El gobierno utiliza campañas de estado para difamar. Eso es delincuencia desde el Estado”… expresó y agregó que esto “lo voy a llevar hasta las últimas consecuencias”.

Crespo consideró que era lamentable que tuviera que agotar un turno para defender su honra y pidió a la Comisión Permanente de Ética de la Cámara de Diputados que investigue su denuncia.

Pacheco asegura renunciaría de sus cargos

De inmediato, el presidente de la Cámara de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo que además de que el tema sea investigado por la Comisión Permanente de Ética, presidida por la diputada de la Fuerza del Pueblo, Yuderka Yvelisse de la Rosa Guerrero, compañera de partido de Crespo, el también apoderará del estudio de esa denuncia a la Comisión Permanente de Tecnología de la Información y Comunicación de la Cámara Baja, que dirige el diputado peledeísta Víctor Fadul, un partido político diferente al que el líder congresual no pertenece.

“Quiere que ponga a una amiga de su partido a hacer una investigación. Le voy a devolver la pelota y encomendare a la Comisión de Tecnología de la Información y Comunicación, que no la dirige uno de mi partido pero que se le conoce por su reputación”, manifestó en referencia a Víctor Fadul.

Exhortó a los comisionados a que “hagan la investigación y si me involucran a mi yo renunció como presidente de la Cámara de Diputados y como diputado”.

Pacheco destacó que él no usa bajezas ni con sus peores adversarios y que con Crespo no haría la excepción.

Aseguró que diputado de la Fuerza del Pueblo nunca ha sido su adversario “ni lo es ni lo será, así que no se unte”.