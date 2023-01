La senaduría del Distrito Nacional ya ha suscitado el interés de más de un aspirante por organización

Aunque todavía no está permitida la precampaña para los aspirantes a cargos electivos, varios dirigentes políticos de distintos partidos han anunciado sus aspiraciones a distintos puestos de elección popular y la plaza del Distrito Nacional no es la excepción, siendo la senaduría una que ha suscitado el interés más temprano a lo interno de las organizaciones.

Incluso dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM) han surgido aspirantes que buscan disputar la candidatura a la actual senadora Faride Raful, quien ha manifestado que buscará la reelección en el cargo. Uno que se ha mencionado como aspirante a esa posición es el diputado Orlando Jorge Villegas, sin que hasta el momento lo haya confirmado.

Sin que hasta la fecha hayan expresado públicamente sus aspiraciones, dentro de la Fuerza del Pueblo hay dos nombres que suenan con insistencia: el diputado Omar Fernández y Rafael Paz. Según una fuente de esa organización, uno de ellos podría ser el candidato a senador y otro a la alcaldía también por el Distrito Nacional.

Los que sí han expresado públicamente sus aspiraciones son el exministro de Salud Pública del pasado gobierno, doctor Rafael Sánchez Cárdenas, y el exdirector de la Comisión de Titulación de Terrenos del Estado, José Dantés Díaz, ambos por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Mientras, por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), el principal aspirante es Héctor Guzmán, vicepresidente de la organización y quien comenzará con sus actividades internas la próxima semana. Su candidatura hasta el momento es de consenso de los organismos del PRD, según dijo a Diario Libre.

“Yo estoy ya decidido a aspirar a la senaduría de la capital. Ya la dirección del PRD en la capital y los jóvenes estuvieron de acuerdo en que asumiéramos la aspiración a senador. Dentro del marco de la ley (Ley Electoral) nosotros tenemos a partir de la semana que viene reuniones con la dirección del partido en el Distrito Nacional y así sucesivamente vamos a ir a los organismos de base a darle a conocer los planes de nuestra aspiración y cual es objetivo”, dijo Guzmán.

Afirmó que la capital está falta de representación, que le ha faltado un senador que le duela la demarcación y que actúe como un senador del país y no doblegado al gobierno de turno o a intereses económicos.

“Ha faltado un senador, primero que represente a la capital, segundo, que presente iniciativas por los capitaleños y tercero, que fiscalice las inversiones que corresponden en el presupuesto a la capital. El senador de la Capital tiene que definir con los representantes de la ciudad capital, cuál es la ciudad que queremos, para en función de eso, con la participación de los sectores importantes de la población poder impulsar, desde el Congreso Nacional, los planes de desarrollo y pelear para que se incluyan esos planes en el Presupuesto”, dijo Guzmán.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/15/mujer-sonriendo-con-un-celular-en-la-mano-0ee8c387.jpg Senadora actual del DN, Faride Raful. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/15/un-hombre-en-traje-con-la-boca-abierta-3c4ff9f9.jpg Héctor Guzmán, aspirante a senador por el PRD. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/15/un-hombre-con-lentes-y-traje-sonriendo-4442db36.jpg Doctor Rafael Sánchez Cárdenas, aspirante a senador del DN, por el PLD. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/15/un-hombre-con-camisa-azul-y-corbata-roja-026ea4ee.jpg José Dantés Díaz, aspirante a la senaduría del DN por el PLD. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

Aspirantes del PLD

El más reciente en anunciar sus aspiraciones a la senaduría por el Distrito Nacional fue el miembro del Comité Político del PLD, José Dantés Díaz, quien consideró que buscaba la nominación senatorial, porque era hora de poner fin a la práctica de aprovechar leyes que la sociedad necesita para colar disposiciones que solo benefician a élites de poder, como se ha tratado de hacer con la Ley de Fideicomiso Público.

Afirmó que el Distrito Nacional merece un senador que entienda los problemas actuales y ofrezca soluciones: “un senador que no tenga doble discurso, que no calle ante el poder porque incomode a sus jefes políticos. Que mantenga su palabra y no cambie de posición ante los vaivenes políticos; un senador que hable con la verdad”.

Dantés dijo que la capital necesita “un senador que vaya más allá de los discursos, que se aleje de poses populistas y de tendencias temporales de redes sociales. Un senador que demuestre en la práctica, con hechos, su preocupación genuina por los habitantes del Distrito Nacional”.

El dirigente político dijo que aparte de Juan Bosch, quien ha sido su principal fuente de inspiración política, otra fuente de inspiración importante ha sido el legado de Reinaldo Pared Pérez.

En tanto, que el secretario de salud del Partido de la Liberación Dominicana, Rafael Sánchez Cárdenas, dijo que su propuesta está enfocada en tres pilares que son la salud, educación y medio ambiente.

“Yo creo que hay tres funciones principales en materia de legislación, la parte legislativa (la función) la parte de representación y la fiscalización. La fiscalización ha sido una de las grandes carencias de los congresos nacionales y los representantes nacionales, aprueban cosas, pero no fiscalizan”, dijo Sánchez Cárdenas, quien dijo que la imposición política de los partidos a los legisladores no es una disposición legal y que “hay unos márgenes de acción que los legisladores tienen, incluso más hoy día con los temas de comunicación, para presionar consensos en una línea que no necesariamente sea la que tiene el partido”.