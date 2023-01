Leonel Fernández pide a la comunidad internacional no seguir siendo indiferente ante problema haitiano

El presidente de la Fuerza del Pueblo y exmandatario de la República, Leonel Fernández, pidió este viernes a la comunidad internacional que no siga siendo indiferente ante los problemas que afectan Haití.

Entiende que se debe implementar un mecanismo de participación de un conjunto de estados del mundo para restablecer la autoridad en el país vecino.

A juicio suyo, luego de que eso se produzca se debe pensar en elecciones, que permitan la escogencia de nuevas autoridades para volver a un proceso de democratización y normalización de la convivencia pacífica.

Advierte a la comunidad internacional que República Dominicana no puede cargar con ese problema.

“Haití es un Estado colapsado que por sí solo no puede establecer orden. La República Dominicana no puede asumir el desorden que hay en Haití, porque entonces, en lugar de un país colapsado, seríamos dos. Creo que no merecemos esa suerte”, externó Fernández.

Apela a que atiendan el llamado del primer ministro Ariel Henry, quien se declaró incompetente para enfrentar la situación, controlada por las bandas que mantienen en zozobra a la población.

Ajuste salarial

Por otro lado, Leonel Fernández califica como correcta la solicitud de las centrales sindicales con relación a la aplicación de un aumento salarial.

Entiende que debe producirse un ajuste conforme a la situación inflacionaria que vive el país.

“Viendo que una libra de chicharrón vale 500 pesos, un plátano 40 pesos y un huevo 15 pesos, por consiguiente, hay que aumentar el poder adquisitivo, que solamente se puede con el incremento salarial”, externó.

Fondos ilícitos en campaña

El líder político coincidió con el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) pidieron al Congreso Nacional priorizar las reformas a las leyes electorales para que se erradique definitivamente la posibilidad de que recursos ilícitos puedan permear la actividad política.

“Todo dinero que se utilice en la campaña debe transparentarse”, considera el exmandatario.

Leonel Fernández habló sobre esos temas con periodistas previo a un encuentro con dirigentes de la Fuerza del Pueblo en Santiago, donde trataron la situación del partido con miras a las elecciones del año 2024. La actividad fue desarrollada en un hotel de la ciudad Corazón.