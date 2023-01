Temerosos del cólera, personas asisten a carpa de Salud Pública en Villa Liberación

Después de que Salud Pública diera a conocer siete nuevos casos de cólera en Villa Liberación, Santo Domingo Este, la mañana de este lunes diversas personas acudieron a la carpa de asistencia localizada en ese sector.

En la carpa habilitada por Salud Pública en el Centro de Diagnóstico y Atención Primaria de Villa Liberación, las personas fueron a recibir atención debido a que presentaban algunos de los síntomas de la enfermedad.

Desde tempranas horas de este lunes personas solas, acompañados y hasta familias completas se presentaron al lugar donde están los representantes del Ministero de Salud Pública en busca de las vacunas cuya vía de inoculación es oral.

De acuerdo a las informaciones ofrecidas por el personal de salud de la carpa, los residentes de este sector también llegaron interesados en obtener información sobre cómo realizarse la prueba para detectar si contrajeron la bacteria de la enfermedad.

Una de las personas que fue a la carpa explicó que asistió tras presentar un cuadro diarreico la noche del domingo y fue a modo de prevención.

“Desde ayer tarde yo siento como unos cólicos y fui mucho al baño anoche, no dormí nada yendo al baño, cólico, cólico y unos dolores que no aguantaba y estoy hasta mareada ya de eso por eso vine aquí (carpa de asistencia), acudí a tiempo porque uno no sabe”, dijo la señora Sabrina Alcántara al ofrecer su testimonio de la razón que la llevó a acudir al centro.

Hasta el momento en la República Dominicana se han reportado 43 personas infectados por la enfermedad y los últimos 7 casos confirmados fueron 4 hombres y 3 mujeres.

Cúmulo de basura

Pese a que las indicaciones para combatir la propagación de cólera son a través de reforzamiento de las medidas sanitarias, en los alrededores de Villa Liberación se pudo observar varios cúmulos de basura incluido uno fuera del Centro de Atención Primaria.

Aunque el depósito de basura dice que se encuentra clausurado, los residentes de Villa Liberación depositaban la basura en él, aunque por la gran cantidad de desperdicio ya se encontraba arropando la acera y una porción de la calle.

Igual imagen se pudo constatar en otros lugares del sector donde los residentes depositaban la basura en las aceras.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/30/un-grupo-de-personas-con-paraguas-en-la-calle-aba33f52.jpeg Cúmulo de basura en las afueras del centro donde se encuentra la carpa de asistencia contra el cólera en Villa Liberación. (NEAL CRUZ)

Pese a que a que en Villa Liberación se han registrado más de una docena de los casos de cólera, las personas aún continúan consumiendo alimentos en los puestos improvisados de comida ambulante.

Desde frituras, empanada, chicharrón y jugos naturales son algunos de los puestos de comida que se encuentran en Villa Liberación

